สตูลจัดงานสืบสานประเพณีเก่าแก่ “ไหว้ผีโบ๋” วันที่ 15–16 ก.ย.นี้

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี “ไหว้ผีโบ๋” ระหว่างวันที่ 15–16 กันยายน 2568 ที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เพื่อสืบสานพิธีกรรมเก่าแก่ พร้อมสร้างพื้นที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า และยังเป็นโอกาสพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทั้งบรรยากาศประเพณีโบราณ กิจกรรมของชุมชน และเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติของสตูลจีโอปาร์ค
สำหรับประเพณีไหว้ผีโบ๋นั้นจำจัดขึ้นในช่วงเดือน 7 ตามปฏิทินจีน ซึ่งเชื่อว่าเป็น “เดือนผี” วิญญาณที่ถูกกักขังจะถูกปลดปล่อยขึ้นมาบนโลกมนุษย์ ชาวบ้านจึงแก้เคล็ดด้วยการทำพิธีต้อนรับ เพื่อเป็นทั้งการปกป้องคุ้มครองและแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผ่านหน้ากากผี โดยคำว่า “โบ๋” ในภาษาถิ่นใต้หมายถึง “หมู่” หรือ “พวก” เดิมทีพิธีนี้แต่ละครอบครัวจะจัดขึ้นเพื่อตั้งเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ แต่เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้นจึงมีการรวมตัวประกอบพิธีครั้งใหญ่ร่วมกัน กลายเป็นการ “ไหว้ผีหมู่” เพื่อทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับที่ไร้ญาติให้ได้รับกุศลไปด้วย