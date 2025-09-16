พ่อค้าแม่ค้าปัตตานีกังวลหวั่นโดนอายัติบัญชี แต่ต้องยอมเพราะลูกค้าสะดวกกว่า

ปัตตานี - พ่อค้าแม่ค้าตลาดเทศวิวัฒท์ 1 ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ยังคงให้โอนจ่ายได้ตามปกติ แต่ก็กังวลจะโดนอายัติบัญชีด้วย เพราะไม่รู้ว่าเงินที่รับจะเป็นบัญชีม้าหรือป่าว
วันนี้ (16 ก.ย.) จากกรณีกระแสการอายัดบัญชีเงินฝากของประชาชนจำนวนมาก ทำให้ประชาชนในประเทศเกิดการหวาดกลัวว่าบัญชีที่ตนใช้จ่ายจะถูกระงับไปด้วย โดยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตลาดเทศวิวัฒท์ 1 ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นตลาดเช้ามีแม่ค้าพ่อค้ามาขายของอยู่กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งพบว่ายังมีหลายร้านที่สามารถโอนเงินจ่ายสินค้าได้ตามปกติ และยังไม่มีร้านใดติดป้ายไม่รับโอนเงินจากลูกค้า
หลังจากที่สอบถามพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่บอกกันว่า พอทราบเรื่องข่าวการอายัดบัญชีผ่านข่าวมาแล้วบ้าง ยอมรับว่ากลัวและกังวล แต่ทุกวันนี้ลูกค้ามักเลือกที่จะโอนเงินเพราะสะดวกมากกว่า ส่วนคนที่รับเงินก็ไม่รู้ว่าเงินที่รับจะเป็นบัญชีม้าหรือป่าว ไม่สามารถตรวจสอบได้ และยอมรับว่ากลัวจะถูกอายัติบัญชีแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
นางชลิดา แม่ค้าผลไม้ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนพอทราบข่าวมาบ้างเรื่องการอายัติบัญชี แต่ก็ยังงงเรื่องสาเหตุการอายัติบัญชี ซึ่งตนยอมรับว่ากลัวเพราะยังใช้ระบบสแกนจ่ายอยู่ ยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ด้วย ขายก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ตลาดก็เงียบ ซึ่งหลังจากนี้ก็ยังให้ลูกค้าโอนจ่ายได้ตามปกติ แต่ใจก็กลัวจะโดนอายัติบัญชีด้วยเช่นกัน
แบยีเซ็ง เจ้าของร้านกาแฟ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนกังวลมากเรื่องการโดนอายัติบัญชี ซึ่งทราบข่าวว่าบางร้านก็ไม่ให้สแกนจ่ายแล้วด้วย รับเฉพาะเงินสดเพราะกลัวว่าจะเป็นเงินจากบัญชีม้า ซึ่งตนก็ระแวงเช่นกัน บัญชีตนเงินน้อยเพราะว่าได้เงินมาก็เอาเงินนั่นไปซื้อของมาทำต่อทันที ตนก็ฟังข่าวมาอีกทีจึงระแวงเช่นกันว่าจะโดนบัญชีม้าโอนเงิน