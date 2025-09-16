จับพ่อค้ายา อ้างเป็นสายให้ ตร. หลังเลี่ยงถูกจับ แต่ไม่รอดยึดของกลางทั้งยาบ้า ไอซ์ ยาเค เตรียมขยายผลต่อ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อ้างเป็นสายตร. แต่ไม่รอด ตชด.425 ภูเก็ต จับพ่อค้ายาเสพติดได้พร้อม ยาบ้ากว่าหมื่นเม็ด ไอซ์ครึ่งกิโล ยาเค สืบสวนพบทำเอง ขายเอง แต่อ้างตำรวจเพื่องบังหน้า สอบสวน ขยายผลพบมี เครือข่ายวัยรุ่นในชุมชนหลายคน
เจ้าหน้าที่ ตำรวจตระเวนชายแดน ชุดปฏิบัติการด้านการข่าว 425 (ภูเก็ต) ได้รับแจ้งเบาะแสจากสายข่าว ว่ามีบุคคลต้องสงสัย ในพื้นที่ ชุมชนแสนสุข ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต มีพฤติกรรมคลายพ่อค้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ และสามารถจับกุม นายบี (นามสมมติ) พร้อมของกลางยาเสพติดติดตัวจำนวนหนึ่ง ก่อนขยายผลตรวจค้นบ้านพัก พบ ยาบ้า 10,304 เม็ด ยาไอซ์ 747.22 กรัม ยาเค 63.40 กรัม
จึงควบคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดี จากการสอบสวน นายบี อ้างว่าเป็นสายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แต่สืบแล้ว พบว่า ทำเอง ขายเอง แต่อ้างตำรวจ เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม แต่สุดท้ายก็ไม่รอด และ จากการสอบสวน ขยายผลพบมี ผู้ต้องหายังมีเครือข่ายเป็นวัยรุ่นในชุมชนอีกหลายคน ทั้งเสพ และ ขาย เตรียมสอบสวนขยายผลต่อเนื่อง