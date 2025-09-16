“แสนสิริ” รุกตลาดลักซ์ชัวรี เปิดตัว “เศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีต” ครั้งแรกของแบรนด์ “เศรษฐสิริ” ในภูเก็ต มูลค่าโครงการ 1,700 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - แสนสิริ เปิดตัว “เศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีต” ครั้งแรกของแบรนด์ “เศรษฐสิริ” ลักซ์ชัวรีบ้านเดี่ยวในภูเก็ต มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท ต่อยอดความสำเร็จ สราญสิริ เกาะแก้ว รีทรีต ปิดการขาย 115 ยูนิตใน 1 เดือน
นายภูมิชาย มัธยมภพภิญโญ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการภาคใต้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริเตรียมเปิดการขายโครงการเศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีต มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท รองรับความต้องการบ้านเดี่ยว ในทำเลเกาะแก้ว ภูเก็ต หลังความสำเร็จจากการปิดการขายโครงการ สราญสิริ เกาะแก้ว รีทรีต จำนวน 115 ยูนิต ในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ตอกย้ำความความสำเร็จของแสนสิริ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่บุกเบิกตลาดที่อยู่อาศัยในภูเก็ตและได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนาน รวมถึงศักยภาพของทำเล “เกาะแก้ว” ที่นับเป็นศูนย์กลางของเกาะภูเก็ต (ไข่แดงของภูเก็ต) ที่สามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆ ในภูเก็ตได้อย่างง่ายดาย ติดถนนหลักเทพกระษัตรีที่เข้าสู่ Old Town รวมทั้งยังสามารถเป็นเส้นทางลัดเข้าสู่กะทู้ ไปป่าตอง นับเป็นทำเลศักยภาพแห่งใหม่ที่รองรับการเติบโตของเมืองและ Residential Zone อย่างแท้จริงจากการมีธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นทำเลที่ยังครองความเป็นธรรมชาติสูงที่หาได้ยากในภูเก็ต เป็นส่วนตัวเหมาะกับการพักผ่อนและอยู่อาศัย และนับเป็นอีกหนึ่งทำเลการลงทุนของเกาะภูเก็ต ที่มีอัตราการการเช่าซื้อหรือผลตอบแทนสูง
ความโดดเด่นของที่ตั้งโครงการ ยังติดกับโรงเรียนนานาชาติบริติช หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของภูเก็ต และสถานกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต ที่มีดีมานด์อยู่อาศัยจากกลุ่มต่างชาติทั้งในรูปแบบเช่าซื้อและลงทุน นอกจากนี้ เกาะแก้ว ยังมีจุดออกเรือสำคัญ เช่น ท่าเรืออ่าวปอ ซึ่งเป็นท่าเรือหลักสำหรับการเดินทางไปเกาะใกล้เคียงต่างๆ และ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ท่าจอดเรือยอช์ท ที่รองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ชื่นชอบการเดินทางล่องเรือจากทั่วโลก รวมทั้งเป็นทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางสู่แหล่งไลฟ์สไตล์ได้อย่างง่ายดาย ทั้งเซ็นทรัล ภูเก็ต โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล และสถานที่ทำงาน ด้วยทางลงอุโมงค์แยกบางคู (สามแยกบายพาส), อุโมงค์แยกสามกอง มีทางลัดจากเกาะแก้วไปกะทู้ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ป่าตองได้สะดวก รวมทั้งในอนาคต ยังมีแผนโครงการทางพิเศษกระทู้ - ป่าตอง และเมืองใหม่ – เกาะแก้ว - กระทู้ ซึ่งจะเป็นทางพิเศษสายแรกของไทยที่มีอุโมงค์ลอดแนวเขาเกิดขึ้นอีกด้วย
แสนสิริยังยกระดับสังคมอยู่อาศัยในทำเลเกาะแก้วสู่โมเดล “แสนสิริ คอมมูนิตี้” หรือสังคมอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบแห่งแรกของแสนสิริในภูเก็ต จากการมีโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริในทำเลนี้มากกว่า 5 โครงการที่ปิดการขายแล้ว ทั้งทาวน์โฮมแบรนด์ฮาบิทาวน์ บ้านเดี่ยวแบรนด์ฮาบิเทีย สราญสิริ บุราสิริ และโครงการล่าสุด สราญสิริ เกาะแก้ว รีทรีต รวมถึง เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดอย่าง โรงเรียนนานาชาติบริติช เป็นต้น
นับเป็นครั้งแรกของแสนสิริกับการเปิดตัวบ้านเดี่ยวแบรนด์ “เศรษฐสิริ” ในภูเก็ต จากจุดแข็งภายใต้แนวคิด “Portrait of Success ภาพของชีวิตที่ภาคภูมิ” แบรนด์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นตัวเอง ในเซกเมนต์ลักซ์ชัวรีของแสนสิริ ที่ได้รับความเชื่อมั่นและประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 50 โครงการทั่วประเทศ สู่โครงการแรกในภูเก็ต “เศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีต” มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท บ้านเดี่ยวหรูสไตล์โมเดิร์น คลาสสิค งดงามเหนือกาลเวลา จาก Timeless Design โดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าโครงการด้วย Main gate ขนาดใหญ่รองรับถนนหลักที่เชื่อมต่อไปยังหาดป่าตอง พร้อมน้ำพุบริเวณหน้าโครงการ โดดเด่นตามแบบฉบับ “เศรษฐสิริ”
นอกจากนี้ยังมีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่และสวนส่วนกลางรองรับการใช้งานของผู้อยู่อาศัยได้ทุกหลัง ตัวโครงการยังรายล้อมด้วยภูเขาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้สัมผัสบรรยากาศแบบรีทรีตส่วนตัว เสมือนอยู่ใน Winery Garden Valley ในสังคมคุณภาพเพียง 110 ยูนิต เริ่มต้น 4 ห้องนอนในทุกแบบบ้าน และจอดรถได้ถึง 2 – 3 คัน ทุกตารางนิ้วของโครงการออกแบบอย่างพิถีพิถัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบ สวนส่วนกลางบนพื้นที่ธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขา สระว่ายน้ำระบบเกลือแยกสระเด็ก และผู้ใหญ่ Educational Playground สนามเด็กเล่นเสริมทักษะ คลับเฮาส์และฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ครบ