เร่งตามล่าหนุ่มต่างชาติ หลังพบสาวที่พาเข้าโรงแรมดังเสียชีวิตสภาพเปลือยในห้องพัก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เร่งตามล่าหนุ่มต่างชาติ หายตัวลึกลับ หลังพบสาวไทยวัย 26 ปีที่พามาเปิดห้องพักโรงแรมดังย่านเชิงทะเล กลายเป็นศพเปลือยกายในห้องพัก ขณะที่หนุ่มต่างชาติหายตัวลึกลับ ล่าสุดยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้
จากกรณี พ.ต.ท.กิตติพงศ์ หนูเพ็ง สว.(สอบสวน) สภ.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งจากทางโรงแรมแห่งหนึ่งย่าน ต.เชิงทะเล อ.ถลางว่า พบหญิงสาวชาวไทยเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพัก โดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ภายในห้องพัก ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย จนท.พฐ.ภูเก็ตและมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
ที่เกิดเหตุบริเวณพื้นห้องใต้ชั้นวางของ พบร่างหญิงสาวนอนเปลือยกายตะแคงข้างซ้าย มือซ้ายเหยียดสุดแขนเหนือศรีษะ ที่ชั้นวางของมีกระเป๋าสะพายสีดำ 1 ใบ โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง รีโมททีวี 1 อัน ขวดน้ำเปล่า 1 ใบและแก้วพลาสติกสีแดง 1 ใบ จากนั้น พฐ.ได้นำศพออกจากใต้ชั้นวางของเพื่อชันสูตรศพเบื้องต้น โดยไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด ไม่พบหลักฐานว่าผู้ตายเป็นใคร มาจากที่ใด อายุระหว่าง 26-28 ปี จึงนำศพส่ง รพ.วชิระภูเก็ตเพื่อให้แพทย์นิติเวชผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดพร้อมกับส่งตัวหาสารเสพติดในร่างกาย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนพบกลายเป็นศพ หญิงสาวรายดังกล่าว ได้เดินทางมาที่โรงแรมพร้อมกับชายชาวต่างชาติไม่ทราบสัญชาติและชื่อได้มาเปิดห้องพักที่โรงแรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ก.ย.68 ที่ผ่านมา จากนั้นเมื่อถึงเวลา 12.00 น.วันที่ 15 ก.ย.68 ซึ่งเป็นเวลาที่ต้องเช็คเอ้าท์ของลูกค้าทั้ง 2 คน กลับไม่มีการคืนกุญแจหรือโทรเรียกพนักงานคืนห้องแต่อย่างใด แม่บ้านจึงใช้กุญแจสำรองไขห้องเข้าไป ปรากฎว่าพบร่างหญิงสาวดังกล่าวนอนตายเปลือยกายอยู่ที่พื้นห้องใต้ชั้นวางของแล้ว โดยไม่พบชายชาวต่างชาติที่มาด้วยกัน ซึ่งคาดว่าออกจากห้องพักไปเมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ก.ย.ก่อนแม่บ้านมาพบศพ
อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริง ส่วนสาเหตุการตายของหญิงสาวคนดังกล่าวอยู่ระหว่างการชันสูตรศพ เพื่อตรวจสอบสารเสพติดหรือสารแปลกปลอมในร่างกายหรือไม่ อย่างไรต่อไป