เบตงคึกคัก! นักท่องเที่ยวมาเลย์-สิงคโปร์แห่เข้าจนล้นด่านช่วงวันหยุด

ยะลา - ด่านเบตงนักท่องเที่ยวมาเลเซีย-สิงคโปร์รอเข้าเที่ยวไทยแน่น ในช่วงวันหยุดยาวและปิดเทอม คาดวันนี้ไม่ต่ำกว่า 9,000 คน ท่ามกลางฝนตกต่อเนื่อง
วันนี้ (15 ก.ย.) ที่ด่านพรหมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า หลังเปิดทำการในเวลา 05.00 น. มีรถบัสนำเที่ยวและรถยนต์ส่วนตัวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ต่างจอดรอคิวตรวจหนังสือเดินทาง ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เบตง และต่อไปยังจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่และภูเก็ต และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนทำให้บริเวณลาดจอดรถหน้าอาคารขาเข้าประเทศไทยเต็มไปรถยนต์นักท่องเที่ยว โดยปลายแถวยังอยู่ในประเทศมาเลเซีย
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเบตง เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่างเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนื่องในวันหยุดยาว กอปรกับช่วงปิดเทอมของมาเลเซีย โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมกว่า 8,000 คน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และรถบัสท่องเที่ยว
ส่วนในวันนี้คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 9,000 คน ในส่วนของศุลกากรเบตงได้เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์หรือรถจักยานยนต์เข้ามา มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่พร้อมแนะนำแก่นักท่องเที่ยวให้ยื่นเอกสารพร้อมรับบัตรคิว เพื่อยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ตรวจและออกใบขนขาเข้าพิเศษ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ส่วนพื้นที่ชั้นในได้มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อทำการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย ที่อาจจมีการลักลอบเข้ามาและตรวจสอบบุคคลเป้าหมายเพื่อป้องกันแอบแฝงปะปนมากับนักท่องเที่ยวในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ด้านร้านอาหารเช้าพื้นถิ่นก็คร่าคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาหาเลือกทานอาหารเช้า ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเลเซียต่างชื่นชอบในรสชาติของาหารเช้าอย่างติ๋มซำ ที่ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นนำมาปรุงทำให้มีรสชาติถูกปากนักท่องเที่ยวอีกด้วย