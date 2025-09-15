ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน บุกทลายแหล่งผลิตน้ำกระท่อม ใกล้โรงเรียน ยึดของกลางเพียบ

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน สนธิกำลังเข้าตรวจสอบร้านค้าลักลอบผลิตและขายน้ำต้มพืชกระท่อม ผสมยาแก้ไอ ห่างจากสถานศึกษา 550 เมตร พร้อม 2 ชาวเมียร์มา ขายให้ลูกค้าคนไทยต่างชาติ แรงงานต่างด้าว ทำรายได้วันเป็นหมื่น พร้อมยึดของกลางเพียบ
วันนี้ ( 15 ก.ย.2568) พ.ต.ท.วินิต บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมกำลังตำรวจท่องเที่ยวและ ตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงัน นำกำลังบุกทลายแหล่งผลิตน้ำกระท่อม ที่แอบลักลอบจำหน่าย กล้สถานศึกษาในรัศมี 550 เมตร ในหมู่ 1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หลังได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดี ว่า มีกลุ่มเยาวชน ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว เข้าไปมั่วสุม จึงนำกำลังไปตรวจสอบ เมื่อช่วงบายวานนี้ (14 ก.ย.68)
ที่เกิดเหตุเปิดเป็นร้านขายของชำ จากการเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบคนงาน 2 คน ทราบชื่อ นางทันดา อายุ 27 ปี และ นางมยัท โน ไว อายุ 31 ปี ทั้ง 2 เป็นชาวเมียนมาร์ กำลังต้ม และ บรรจุใบกระท่อมใส่ถุงพลาสติกเพื่อจำหน่าย ที่บริเวณหลังร้านยังพบของกลางจำนวนมาก เช่น หัวเตาแก๊ส ถังแก๊สขนาดใหญ่ หม้อต้มขนาด 70 ลิตร น้ำกระท่อมแปรรูปกว่า 192 ลิตร และใบกระท่อมสดหนัก 23 กิโลกรัม และยุดยาแก้ไอ ที่ซุกซ่อนอีกจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง
แรงงานชาวเมียนมาร์ ให้การว่าเป็นลูกจ้างของ นายวุฒิชัย อายุ 48 ปี ที่เป็นเจ้าของร้าน และรับสารภาพว่า เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำกระท่อม รวมถึงยาแก้ไอที่ซุกซ่อนอยู่ภายในร้าน โดยร้านตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 550 เมตร สอบถามทราบว่า แต่ละวันจะมีชาวไทยชาวต่างชาติ เข้ามาซื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้มีรายได้ต่อวันหลัก 10,000 บาท
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายวุฒิชัยในหลายข้อหา จำหน่ายและแปรรูปน้ำกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต, จำหน่ายยาแก้ไอโดยไม่มีใบอนุญาต และ จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ส่วนคนงานชาวเมียนมาร์ทั้ง 2 แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” และแจ้งข้อหา นางมยัท โน ไว “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป