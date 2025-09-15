ชาวสวนยางตรังใช้เวลาว่างรับจ้างลับมีดกรีดยางสร้างรายได้เสริม

ตรัง - ชาวสวนยางตรังใช้เวลาว่างเปิดหน้าบ้านรับจ้างลับมีดกรีดยาง สร้างรายได้เสริมให้วันละไม่ต่ำกว่า 300 บาท เผยงานดีเพราะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ลับมีดกรีดยางไม่เป็นกันเยอะ
วันนี้ (15 ก.ย.) นายนิกร ศรีคง อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 7 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้ใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการกรีดยางพาราในภาคเช้าแล้ว มาเปิดหน้าบ้านรับจ้างลับมีดกรีดยางให้แก่เพื่อนบ้าน โดยแต่ละวันจะมีเพื่อนบ้านนำมีดกรีดยางมาให้ประมาณ 50 เล่ม ซึ่งส่วนหนึ่งเจ้าของมีดจะนำมาส่งให้ถึงหน้าบ้าน และส่วนหนึ่ง นายนิกร จะขี่รถจักยานยนต์ออกไปรับถึงบ้าน จากนั้นนำมาลับที่บ้าน
ทั้งนี้ คนที่มีอาชีพกรีดยางไม่ได้หมายความว่าจะลับมีดกรีดยางเป็นทุกคน โดยสมัยก่อนเมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว เจ้าของสวนหรือคนกรีดยางมักจะลับมีดกรีดยางด้วยตนเอง แต่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ลับมีดกรีดยางไม่เป็น หรือบางคนไม่มีเวลาจึงต้องอาศัยคนที่มีฝีมือในการลับมีดให้ อีกทั้งในการกรีดยางนั้นจะต้องกรีดให้ได้องศา และต้องมีความบางแค่ให้ถึงผิวน้ำยางเท่านั้น ดังนั้น นอกจากฝีมือและความชำนาญในการกรีดแล้ว ความคมของมีดกรีดยางจึงมีความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกัน เพราะหากมีดไม่คมน้ำยางก็ไม่ออกและสิ้นเปลืองหน้ายางด้วย
นายนิกร บอกว่า ตนเองกรีดยางและลับมีดกรีดยางเป็นมาตั้งแต่หนุ่มๆ แล้ว แต่เพื่อนบ้านส่วนหนึ่งที่ลับมีดกรีดยางไม่เป็น ลับไม่คม หรือบางคนไม่มีเวลา ก็จะนำมาให้ตนเองช่วยลับให้ โดยคิดค่าลับธรรมดาเล่มละ 10 บาท ซึ่งมีดกรีดยางนั้นจะต้องลับทุกวันที่กรีด ไม่เหมือนมีดในครัวเรือนทั่วไปที่ลับแล้วใช้ได้นาน ยิ่งหากเงี่ยงมีดกรีดยางหัก (ส่วนปลามแหลมของมีดหัก) จะต้องแต่งเงี่ยงหรือแต่งคมใหม่ ต้องใช้เวลานานในการลับ จึงต้องคิดราคาเล่มละ 50 บาท ทำให้ตนเองมีรายได้เสริมจากการรับจ้างลับมีดกรีดยาง วันละไม่ต่ำกว่า 300 บาท
ทั้งนี้ ในการลับมีดกรีดยางจะต้องใช้หินทั้งหมด 3 ชนิด คือ หินหยาบ หินกลาง และหินละเอียด โดยหินหยาบไว้สำหรับแต่งเงี่ยง (แต่งคม) จากนั้นลับทับด้วยหินกลาง และแต่งคมด้วยหินละเอียด เป็นขั้นตอนสุดท้าย เมื่อได้แล้วก็นำเอามีดไปลับหรือถูกับผ้าเพื่อให้มีดคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากลับมีดไม่เป็นหรือลับไม่คม น้ำยางจะไม่ออก ต้องกดมีดแรงทำให้มีดหักและสิ้นเปลืองหน้ายาง โดยราคาที่คิดเป็นราคากันเอง ไม่แพง ถึงแม้ราคาหินลับมีดจะมีการปรับขึ้น จากเดิมอันละ 40 บาท เป็นอันละ 55 บาทแล้วก็ตาม เพราะลูกค้าเป็นเพื่อนบ้านกันจึงอยากช่วยเหลือกัน อย่างไรก็ตามภาพรวมทั่วไปขณะนี้ จะมีชาวบ้านในตำบลหรือหมู่บ้านต่างๆ หันมารับจ้างลับมีดกรีดยางกันมากขึ้น เพราะคนรุ่นใหม่ลับมีดกรีดยางไม่คมหรือไม่เป็นกันจำนวนมาก