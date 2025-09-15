กลัวถูกจับ! พ่อค้ายาสงขลารู้ทันถูก ตร.บุกจับ เผ่นหนีออกประตูหลังทิ้งเมียให้รับหน้า

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตชด.437 บุกจับเอเยนต์ค้ายาบ้าในพื้นที่บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าตัวรู้ทันเปิดประตูหลังหนีทิ้งเมียไว้ในบ้าน ตรวจค้นพบยาบ้ากว่า 2,000 เม็ด ยึดทรัพย์ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เงินสดมูลค่ารวมเกือบ 5 แสนบาท
วานนี้ (14 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 จ.สงขลา นำโดย ว่าที่ พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง ผบ.ร้อย ตชด.437 ลงพื้นที่เข้าจับกุมเอเยนต์ค้ายาในพื้นที่บ้านบ่ออิฐ ม.8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ที่บ้านเป้าหมายซึ่งเป็นบ้านของ นายอาหมัด หนุดทอง อายุ 41 ปี หรือ บังหมัด หลังจากสืบจนรู้ว่าเพิ่งมีการนำยาบ้ามาส่งให้ จึงได้เข้าตรวจค้นในตอนกลางคืน
แต่เมื่อไปถึง บังหมัด รู้ตัวก่อนว่าตำรวจจะมา จึงเปิดประตูหลังบ้านวิ่งหลบหนีไป โดยรู้ทางหนีทีไล่ในพื้นที่ดีและอาศัยความมืดในช่วงกลางคืน ทำให้สามารถหนีรอดการจับกุมไปได้อย่างเฉียดฉิว ยอมทิ้ง น.ส.กัลยา อายุ 25 ปี ภรรยาไว้ในบ้านพักคนเดียว โดยที่ภรรยาก็เปิดประตูและยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี แต่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดที่สามีทำอยู่
โดย น.ส.กัลยา กล่าวว่า ช่วงที่อยู่ด้วยกันสามีบชอบทำตัวพิรุธโดยเฉพาะเวลาที่ใครมาหาที่้บ้าน จะไม่ค่อยให้ตนออกไปนอกบ้าน และจะขังไว้ในห้องจนกว่าจะทำธุระเสร็จ
จากการตรวจค้นภายในบ้านพบยาบ้าที่ซ่อนไว้ทั้งในกางเกงยีนส์ ซุกตามซอกภายในบ้านทั้งชั้น 1 และชั้น 2 และที่นำไปแอบไว้บริเวณพุ่มไม้และใต้ก้อนหินริมถนนข้างบ้าน โดยรวมพบยาบ้าที่ซุกไว้ทั้งสิ้น 2,828 เม็ด พร้อมกับอุปกรณ์การเสพที่วางอยู่บนชั้นสองของบ้าน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังยึดรถกระบะ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน เงินสด 5,000 บาท มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดประมาณ 465,000 บาท ตามมาตรการปราบปรามยาเสพติด
โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามจับกุม นายอาหมัด หนุดทอง หรือบังหมัด เอเยนต์ค้ายาบ้ารายนี้ต่อไป เชื่อว่าน่าจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่