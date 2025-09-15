อุกอาจ! มือปืนยิงถล่มแคมป์คนงานก่อสร้างผนังกั้นลำคลองที่พัทลุง โชคดีไร้เจ็บ

พัทลุง – เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงถล่มแคมป์คนงานก่อสร้างผนังกั้นลำคลองบ้านอ้าย หมู่ 2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง แต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (15 ก.ย.) ร.ต.อ.สุพัฒน์ ขุนนุ้ย ร้อยเวร สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุใช้อาวุธสงครามยิงถล่มแคมป์คนงานก่อสร้างผนังกั้นลำคลองบ้านอ้าย หมู่ 2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง สร้างความแตกตื่นให้กับคนงานและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ
หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ในที่เกิดเหตุบริเวณโครงการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนคาร์บิน 12 ปลอก ห่างแคมป์เพียง 10 เมตร รถแบ็กโฮ 2 คันถูกยิงจนกระจกแตกหลายจุด ขณะที่บ้านเรือนประชาชนซึ่งอยู่ติดแคมป์คนงาน ถูกกระสุนทะลุกระจกหน้าต่างได้รับความเสียหาย
นายศราวุฒิ แก้วทอง อายุ 29 ปี ผู้คุมงาน เผยว่า ขณะเกิดเหตุมีคนงานพักผ่อนอยู่ราว 10 คน ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นแต่ไม่กล้าออกมาดู จนผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบ โดย บริษัท ก่อสร้างดังกล่าวมาจาก จ.สระบุรี เพิ่งรับงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นงานแรกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยได้ประมูลเปิดซองผ่านวิธีการ E-Bidding ในมูลค่า 2,539,000 บาท ระยะทาง 250 กิโลเมตร โดยดำเนินการก่ออสร้างมาแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ทำให้คนงานหวั่นวิตกกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า คนร้ายน่าจะเดินเท้าเข้ามาตามเส้นทางเปลี่ยวด้านหลัง ก่อนยิงใส่รถแบ็กโฮแล้วหลบหนีไป โดยในช่วงสายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานพัทลุง เตรียมเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ เพื่อหาวัตถุพยานหลักฐาน เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป