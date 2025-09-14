หนุ่มเมียนมา ขับเก๋งฝ่าสายฝนชนเสาไฟฟ้า เมียดับ ตัวเองเจ็บ

พังงา - หนุ่มเมียนมา ขับเก๋ง ฝ่าสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก เสียหลักชนเสาไฟฟ้าบริเวณสามแยกไฟแดงบางเนียง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ทำให้มีเมียที่นั่งมาในรถเสียชีวิต ส่วนตัวเองได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ ( 14 ก.ย.68 ) ร.ต.อ.ณพวัฒน์ เอ้งเถี้ยว รอง สว.สอบสวน สภ.เขาหลัก จ.พังงา ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนบริเวณสามแยกบางเนียง หมู่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จึงเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์ศูนย์การแพทย์เขาหลัก เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพชรเกษมพังงา สาขาเขาหลัก พบรถยนต์ยี่ห้อ MITSUBISHI สีขาว หมายเลขทะเบียน กน 1432 กระบี่ จอดขวางอยู่บน ถ.เพชรเกษม ฝั่งมุ่งหน้าไปยัง อ.ท้ายเหมือง รถพังเสียหายรอบคัน
มี MR.AUNG HLAING WIN ( นายอาว ลาย วิน ) อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย รอพบพนักงานสอบสวนบริเวณที่เกิดเหตุ และพบศพ MR.YI TAR WIN MYINT ( นายยี ตา วิน เมี๊ยะ ) อายุ 38 ปี สัญชาติเมียนมา ซึ่งเป็นผู้โดยสารเสียชีวิต ศพติดอยู่ภายในรถ ( บริเวณด้านหลัง ) มีเสาไฟจราจร และ ป้ายจราจร บริเวณเกาะกลางถนนได้รับความเสียหาย พบเศษวัสดุของรถตกกระจายอยู่บนถนน
เบื้องต้นจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุและภาพกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก ทราบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคึกคัก เพื่อมุ่งหน้าไปยังบ้านพักที่อยู่บริเวณนางทอง หมู่ 7 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า และขณะนั้นเป็นช่วงที่มีฝนตกและน้ำท่วมขังผิวจราจรทำให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างข้างทางจนรถได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บ 1 รายผู้เสียชีวิต 1 ราย
ทางเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลศูนย์การแพทย์เขาหลัก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก และหน่วยกู้ภัยเพชรเกษมพังงาสาขาเขาหลัก จึงได้ร่วมชันสูตรพลิกศพผู้ตาย ถ่ายภาพที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ และรับคดีไว้เป็นคดีชันสูตรพลิกศพที่ ช.17/2568 และจะได้ทำการสอบสวนต่อไป จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
