“สุพิศ” ยกขบวน อบจ.สงขลา เข้ากรุงอวยพรวันเกิด “อนุทิน” พร้อมสมัครเข้าร่วมพรรคภูมิใจไทย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “สุพิศ พิทักษ์ธรรม” ยกขบวน อบจ.สงขลา เข้ากรุงอวยพรวันเกิด “อนุทิน” พร้อมสมัครสมาชิกเข้าร่วมพรรคภูมิใจไทย “นิพนธ์-สมยศ” ร่วมวงคึกคัก คาดส่งสัญญาณเลือกตั้ง
วานนี้ (13 ก.ย. 2568) นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้นำคณะผู้บริหาร เลขานุการ และสมาชิกสภา อบจ.สงขลา เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่น
นอกจากการร่วมอวยพรแล้ว นายสุพิศ และคณะ ยังได้ถือโอกาสสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางการจับตาของแวดวงการเมือง ว่าเป็นการส่งสัญญาณเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งที่จะมาถึง
ที่น่าสนใจคือ ภายในงานยังปรากฏตัวของ นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายสมยศ พลายด้วย ส.ส.สงขลา ซึ่งมาร่วมอวยพรวันเกิด นายอนุทิน ด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น สะท้อนถึงการรวมตัวของกลุ่มการเมืองสายใต้ที่อาจมีบทบาทสำคัญในเวทีการเมืองระดับชาติในอนาคต