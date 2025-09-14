ไม่ซื้อเอง! รวบคนร้ายขโมยเสื้อผ้าจากร้านซักผ้าหยอดเหรียญที่สงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ ตามจับกุมคนร้ายคาบ้านเช่า หลังแอบขโมยเสื้อผ้าจากร้านซักผ้าหยอดเหรียญในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ้างต้องการนำมาใส่เอง
สังคมนี้มีหมดขโมยเสื้อผ้าไม่ต้องซื้อเองแค่ไปหยิบจากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมาใส่ กล้องวงจรปิดมัดตัวตอนลงมือก่อเหตุตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ตามจับได้คาบ้านเช่าพร้อมเสื้อผ้าที่ขโมยมาอ้างเอามาใส่
วันนี้ (14 ก.ย.) เกิดเหตุคนร้ายแอบไปขโมยเสื้อผ้าของชาวบ้านที่นำไปซักไว้ที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ และเอาไปหมดทั้งเครื่องไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียว เหตุเกิดที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญในซอยเพชรเกษม 41 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9 ก.ย.68 ที่ผ่านมา และผู้เสียหายคือ นางสีตีฮาหวา อายุ 39 ปี และได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.หาดใหญ่
เหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดขณะคนร้ายลงมือก่อเหตุเอาไว้ได้ เป็นผู้ชายวัยกลางคนซึ่งเดินเข้าออกที่เกิดเหตุ 2 รอบ รอบแรกช่วงเวลา 20.00 น. ได้หยิบเอาลังกระดาษไป และรอบที่ 2 เวลา 23.00 น. ได้เดินมาที่ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ เปิดฝาแล้วหยิบเอาเสื้อผ้าของลูกค้าที่ซักอยู่ใส่ตะกร้าเดินออกไป ท่าทีเหมือนกับมาเอาเสื้อผ้าของตัวเองที่ซักไว้ ทำให้ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นโจรลักขโมยเสื้อ
ล่าสุด ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ นำโดย พ.ต.ต.ธีรพงศ์ วิชิต สว.สส.ฯ และ ร.ต.อ.ฐานุพงศ์ บัวชุม รองสว.สส.ฯ สามารถสืบสวนติดตามจับกุมชายที่ก่อเหตุได้แล้ว ทราบชื่อ นายศิริวัฒน์ หมานมานะ อายุ 29 ปี หรือบ่าว โดยจับได้ขณะนั่งอยู่ริมถนนในซอยเพชรเกษม 41 จากนั้นได้พาไปค้นที่บ้านเช่าในซอยเหล่าตระกูล 3 พบเสื้อผ้าของกลางที่ขโมยมาอยู่ในห้องนอน และได้พาผู้เสียหายมาดูของกลางก็ยืนยันว่าเป็นของตนเองจริง
สอบถาม นายศิริวัฒน์ ยอมรับว่าทำจริงและเสื้อผ้าที่ขโมยมาก็ต้องการเอามาสวมใส่ จึงได้ถูกตำรวจแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป