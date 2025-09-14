พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 555 รูปใจกลางเมืองเบตง

วันนี้ (14 ก.ย.) ที่บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา จัดกิจกรรมโครงการตักบาตรพระ 555 รูป งานบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ทำบุญเมืองเบตง ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปีที่ 1 ทั้งนี้ โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลกเติมบุญให้แผ่นดิน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดยะลาให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยว
โดยมี พระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตง เจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายกเทศมนตรีเมืองเบตง วัฒนธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมในพิธีอย่างคึกคัก