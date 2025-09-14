xs
ผู้ว่าฯนราธิวาส เป็นประธานปล่อยริ้วขบวนแห่ทางบก “งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2568”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนแห่ใน “งานของดีเมืองนรา” ประจำปี 2568 ครั้งที่ 48 ระหว่าง 13-22 กันยายน 2568 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณี ในแต่ละท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ทุกตำบลได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมงาน กว่า 5,000 คน







