ทางยกระดับสายแรกในภูเก็ต บ.เมืองใหม่ – สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต กำลังจะคลอด ได้ผู้รับเหมาแล้ว พร้อมเปิดใช้ปี 71

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พลิกโฉมการเดินทางในภูเก็ต ได้ผู้รับเหมาแล้ว โครงการก่อสร้าง ทางยกระดับสายแรก ทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ – สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต พร้อมเปิดใช้ปี 2571 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดทำสัญญาได้ภายในเดือน ก.ย.นี้
ตามที่ กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 และสำนักสำรวจและออกแบบ ได้เปิดให้มีการประมูล โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายบ้านเมืองใหม่-สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต ระยะทางรวม 1.95 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลในพื้นที่คุ้มครองจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า กิจการค้าร่วม บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท ชอกมล รัตน จำกัด และ บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต่ำสุด 1,299,500.00 บาท การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ – สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (วงเงินงบประมาณปี 2568 จำนวน 1,300 ล้านบาทผูกพันธ์ 3 ปี ) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน หรือประมาณ 3 ปี โดยจะเร่งลงนามสัญญาภายในเดือนกันยายน 2568 นี้ และสามารถ เปิดบริการประมาณปี 2571
รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 4027 (ทล.4027สายบ้านเมืองใหม่ – สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต จะแยกจากทล. 4027 บริเวณ กม. 18+850 สร้างเป็นทางแยกต่างระดับและสะพานยกระดับข้ามเส้นทางเดิมรวมถึงพื้นที่ป่าชายเลน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ระยะทางรวม 1.95 กม. ไปบรรจบกับสามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต พร้อมปรับปรุงระบบทางแยกเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรทุกทิศทาง รวมถึงติดตั้งระบบระบายน้ำ อุปกรณ์ความปลอดภัย และไฟฟ้าแสงสว่าง
สำหรับโครงการ ทางหลวงแนวใหม่ สายบ้านเมืองใหม่ – สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต นับเป็นทางยกระดับสายแรกของจ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นการพลิกโฉมเส้นทางคมนาคมและการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายคมนาคมในจังหวัดภูเก็ต อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามการเร่งรัดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการขยายถนนและการพัฒนาสนามบิน เพื่อรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัด
โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 4027 สายบ้านเมืองใหม่-สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันแนวเส้นทางเดิมมีข้อจำกัดด้านการจราจร ทำให้การเดินทางของประชาชนเกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัว ดังนั้น กรมทางหลวงจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล โดยจะยกระดับคุณภาพการคมนาคมตามมาตรฐานสากล และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง เนื่องจากระบบทางแยกต่างระดับจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด ทำให้การเดินทางรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางเข้า-ออกสนามบินภูเก็ต