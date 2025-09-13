ตร.ทล. ตามกัดไม่ปล่อย ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่ง ยึดยาบ้า 2 แสนเม็ด

พังงา - "ตำรวจทางหลวงพังงา ตามกัดไม่ปล่อย สกัดจับ กระบะแต่งซิ่ง ลักลอบพบขนยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ด“ อ้างรับจ้างขนเที่ยวละ 6 หมื่นบาท รับจากพังงา ปลายทาง กระบี่
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568เวลาประมาณ 23:50 น. บริเวณริมถนน ทล.4 กม.736 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตำรวจ ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. นำโดย พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ มีมุสิก สวญ.ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.(เจ้าพนักงานป.ป.ส ร.ต.อ.จิรายุ ฟองประไพ รอง สว.ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล., ร.ต.อ.นำชัย บุญวิโรจน์ รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.,ร.ต.ท.เรืองยุทธ ทองฤทธิ์ รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล., ร.ต.ท.ธรา แสงสุวรรณะ รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. พร้อมพวก ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายอิมร่อเหม (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี ชาว อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้าจำนวน 100 มัด รวม 200,000 เม็ด รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ 1 คันโทรศัพท์มือถือจำนวน 1 เครื่อง
สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้พบนายอิมร่อเหม (ทราบชื่อภายหลัง) ขับขี่รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ สีเทา ได้แสดงท่าทีพิรุธ เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมส่งสัญญาณให้หยุดรถ แต่นายอิมร่อเหมฯ ได้ขับรถหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขับรถติดตามไปในทันที โดยในระหว่างการขับรถติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตุเห็นอย่างชัดเจนว่านายอิมร่อเหมฯ ได้โยนถุงพลาสติกสีดำออกจากภายรถ จำนวน 2 ถุง ตกลงอยู่บริเวณข้างทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขับรถติดตามไปจนสกัดให้รถคันดั่งกล่าวหยุดไว้ได้
สอบถามเบื้องต้นนายอิมร่อเหมฯ รับว่า ได้โยนยาเสพติดทิ้งใว้ข้างทางก่อนพยายามขับรถหลบหนีจริง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายอิมร่อเหมฯ มายังบริเวณจุดที่โยนถุงพลาสติกสีดำทิ้งไปข้างต้น เพื่อตรวจค้นและตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและค้นภายในถุงพบ ยาบ้าประมาณ 200,000 เม็ด
โดยนายอิมร่อเหมฯ รับว่าของกลางยาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเองจริง และเมื่อเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ ตนตกใจจึงได้ขับรถหลบหนีและในระหว่างการหลบหนีตนได้โยน ยาบ้า ทิ้งบริเวณข้างทาง โดยตนได้รับจ้างให้ขนของกลางยาบ้าทั้งหมด ในราคาเที่ยวละ 60,000 จากเครือข่ายยาเสพติด ชื่อเล่นว่าบังเย๊าะฯ (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) โดยโทรติดต่อรับงานผ่านแชทแมสเซนเจอร์เฟสบุ๊ค ให้ตนไปรับที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา และนำส่งที่ พื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และเมื่อถึงพื้นที่ จว.กระบี่ จะมีการนัดหมายรับ ยาบ้าอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ตะกั่วป่า ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป”