ชาวสุราษฏร์ธานีชื่นใจ สว. กลุ่มภาคใต้ (ตอนบน) เดินหน้าพบประชาชน 3 อำเภอ (บ้านตาขุน พนม และบ้านนาเดิม)

วันที่ 13 กันยายน 2568 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนบน) นำโดย นายสุนทร เชาว์กิจค้า ในฐานะประธานกรรมการ เดินทางไปยังห้องประชุมไกรสร 1 เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนความเดือดร้อนจากประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติด ประเด็นสวัสดิการของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประเด็นแหล่งน้ำของหมู่บ้านถ้ำผึ้ง อำเภอพนม ประเด็นเรื่องกู้ภัย เพื่อแก้ปัญหาการดูแลแหล่งท่องเที่ยว และการเกิดปัญหาอุทกภัย ภัยพิบัติในพื้นที่ และประเด็นเรื่องที่ดินของประชาชนบ้านไทยทรงดำ อำเภอบ้านนาเดิม
พร้อมกันนี้ คณะฯ ยังได้รับหนังสือข้อร้องเรียนความเดือดร้อนจากประชาชนในประเด็นดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย โดยมี นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอบ้านตาขุน ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด และผู้แทนส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ร่วมลงพื้นที่ด้วย
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังจะนำปัญหาที่ประชาชนได้นำเสนอไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป