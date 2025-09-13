ฝ่ายความมั่นคง อ.เบตง จ.ยะลา เน้นย้ำเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคุมเข้มสกัดกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่

ยะลา - ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำ จนท.เฝ้าระวัง-คุมเข้มสกัด ป้องกันการลอบเข้ามาก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อทำการตอบโต้หลังเกิดเหตุปะทะมีผู้เสียชีวิต 2 รายที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
จากกรณีเหตุความไม่สงบในพื้นที่บ้านห้วยเต่า อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และได้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 11 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้กำลังปิดล้อมพื้นที่อย่างเข้มงวด ล่าสุดมีรายงาน คนร้ายเสียชีวิต 2 รายนั้น
นอกจากนี้มีรายงานว่าที่ผ่านมากลุ่มคนร้ายพยายามกระจายกำลังสมาชิกและกลุ่มคนที่มีความรู้เรื่องการประกอบระเบิด เพื่อให้กลุ่มสมาชิกที่ประกอบระเบิดแล้วนำไปลอบก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของรัฐตกเป็นเป้า รวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์ ของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรง ทำให้เจ้าหน้าทุกฝ่ายระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ และตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายลอบเข้ามาก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ดูดิง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง อำนวยการสั่งการให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจ จุดเข้า - ออกในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทุกจุด เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ด้วย