นายกท่องเที่ยวภูเก็ตมั่นใจไฮซีซันนี้ ภูเก็ตคึกคัก มีบินตรงจากหลายประเทศ จองหักพักล่วงหน้าดี คาดรายได้น่าจะทะลุ 5.5 แสนล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต มั่นใจไฮซีซันนี้ ท่องเที่ยวภูเก็ตดีแน่นอน มีเที่ยวบินตรงจากหลายประเทศบินเข้ามา การจองห้องพักโรงแรมล่วงหน้าทิศทางดี คาดจำนวนเท่าก่อนเกิดโควิด รายได้น่าจะทะลุถึง 5.5 แสนล้าน
นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต คาดการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงปลายปีหรือช่วงไฮซีซัน ที่กำลังจะมาถึงในเดือน พ.ย.นี้ ว่า จากที่ได้ประมวลจากหลายๆ เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงไฮซีซันของภูเก็ตปีนี้ ทั้ง เที่ยวบินตรงจากหลายเมือง หลายประเทศ อาทิ เที่ยวบินตรงจากฝรั่งเศสที่จะบินมาภูเก็ตในช่วงปลายปีนี้ จากประเทศอังกฤษและหลายๆประเทศ และอาจจะมีเที่ยวบินตรงจากจีนเข้ามา มั่นใจว่าในช่วงปลายปีนี้การท่องเที่ยวของภูเก็ตดีอย่างแน่นอน และจากการสอบถามเรื่องการจองห้องพักล่วงหน้าของโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคมฯได้รับคำตอบว่า การจองห้องพักโรงแรมในช่วง พ.ย.- ธ.ค.นี้ เป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆ ซึ่งคาดว่าอัตราพักเฉลี่ยในช่วงนั้นไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยละกว่า 90 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต เผยต่อว่า หากดูตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตในช่วง 6-7 เดือนของปีนี พบว่าตัวเลขใกล้เคียงกับปี 2562 ก่อนที่จะเกิดโควิดแล้ว แต่ทางภาคเอกชนและททท.พยายามที่จะประกาศออกไป คือ เราไม่โฟกัสไปที่ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจำนวนมากๆ เหมือนที่ผ่านมา แต่เราโฟกัสไปที่นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยดูที่จำนวนวันพัก ก็พบว่าวันพักของนักท่องเที่ยวทั้งจากยุโรปและเอเชีย วันพักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ โดยรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นคาดหวังว่าจะเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณ 10% จากเมื่อปีที่แล้วภูเก็ตมีรายได้อยู่ที่ 498,000 ล้านบาท ปีนี้คาดว่าน่าจะทะลุถึง 550,000 บาท ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ เพราะในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วกว่า 290,000 ล้านบาท และคาดหวังว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใกล้เคียงปีที่แล้ว
“เราไม่โฟกัสไปที่จำนวนนักท่องเที่ยวว่าจะต้องมากกว่าที่ผ่านมาก่อนเกิดโควิดระบาด เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากเกินที่เกาะแห่งนี้จะรองรับได้ ลายๆ ด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ รถติด น้ำเสีย ขยะ ฯลฯ ก็จะส่งผลกระทบต่อคนในภูเก็ต และจะทำให้ภูเก็ตเป็นเกาะที่ไม่น่ามาท่องเที่ยวได้ ดังนั้นเป้าหมายของเราจึงโฟกัสไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ” นายธเนศ กล่าวในที่สุด