กลับไม่ถึงบ้าน! สาวเด็กปั๊มขี่รถฝ่าสายฝนชนท้ายรถบรรทุก 18 ล้อจอดข้างทางเสียชีวิต

พัทลุง - สาววัย 30 เด็กปั๊มขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสายฝนชนรถบรรทุก 18 ล้อที่จอดข้างทาง สวมหมวกกันน็อกก็ไม่รอด เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ชาวบ้านรุมต่อว่า จอดรถไม่เปิดไฟสัญญาณ
วานนี้ (12 ก.ย.) เวลา 22.45 น. ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุงรับแจ้งจากพลเมืองดีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกเทเลอร์จอดริมทาง ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตทันที เหตุเกิดบนถนนสายเพชรเกษม พัทลุง-ตรัง ท้องที่บ้านส้มตรีด อ.เมือง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกุ้ภัยพัทลุง และเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ รพ.พัทลุง
ในที่เกิดเหตุ บนถนนสายดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบศพนางสาว รุ้งตะวัน รัตน์พันธ์ อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 157 ม.7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง สภาศพนอนหงาย ข้างรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าแวฟ สีแดงดำ หมายเลขทะเบียน 1กจ. 9670 พัทลุง ใกล้กันเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกเทอเลอร์ 18 ล้อ หมายเลขทะเบียน หัวลาก 6935 กรุงเทพมหานคร หมายเลขทะเบียนเทเลอร์71-9410 สงขลา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนที่เกิดเหตุ นางสาวรุ้งตะวันขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านพัก หลังเสร็จงานจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมา โดยผู้ตายได้ขับรถสวมหมวกกันน็อก เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ รถบรรทุกเทอร์จอดอยู่ริมทางจึงชนท้ายเข้าอย่างจัง ก่อนเสียชีวิตดังกล่าว
ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง มาดูเหตุการณ์ ต่างพากันต่อว่ารถบรรทุกเทเลอร์ ที่จอดริมถนนว่าไม่แสดงสัญญานไฟ และจอดแบบไม่สนใจใคร ก่อนหน้านี้มาจอด แล้วมีรถจักรยานยนต์ชนท้าย จนมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย แต่ยังกลับมาจอดใกล้ในจุดเดิมอีก จนเกิดเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันอีกครั้ง