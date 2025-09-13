ตร.ท่องเที่ยว เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อบรมอาสาสมัครชุมชนกว่า 8 พันคนทั่วประเทศ รองรับท่องเที่ยวไฮซีซัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และตำรวจท่องเที่ยว จัดอบรมอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ทั่วประเทศ 8,500 คน ประเดิมที่ภูเก็ต พร้อมนำเทคโนโลยี Ai มาใช้ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย รองรับท่องเที่ยวไฮซีซันนี้
วันนี้ (13 ก.ย.68) ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทท.ตร.) จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชุมชน ที่จังหวัดภูเก็ตโดยมี พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผู้กำกับการสถานีตำรวจในภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจากกลุ่มอาชีพต่างๆ กว่า 100 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ที่นอกเหนือจากกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวที่มีอยู่ 1,200 กว่านาย ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปีละกว่า 37 ล้านคนในปี 2568 ที่ผ่านมา จึงจำเป็นที่จะต้องมีอาสาฯสมัครในพื้นที่ท่องเที่ยวค่อยสอดส่องดูแลควบคู่กับไปเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลความปลอดภัยองนักท่องเที่ยว ได้ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทท.ตร.) ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวได้มีการประสานไปยังทุกกองบังคับการ ภูเก็ตเป็นที่แรก จัดให้มีการอบรมอบรมอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างเครื่อข่ายในการดูแลนักท่องเที่ยว และเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อรองรรับการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันที่จะถึงนี้ เพราะกำลังตำรวจท่องเที่ยวที่มีอยู่เพียง 1,200 กว่านายในขณะนี้ไม่เพียงพอในการดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจำนวนมากในแต่ละปี จึงจำเป็นที่จะต้องการอบรมสร้างเครือข่ายในการร่วมมือกันทุกฝ่ายในการดูแลนักท่องเที่ยว
โดยตามเป้าหมายที่วางไว้ จะมีการอบรมฯดังกล่าวทั้งหมด 85 หน่วยๆ ละ 100 คน เพื่อสร้างเครือข่ายดูแลนักท่องเที่ยว 8,500 คน ทั่วประเทศ โดยจะฝึกอบรมฯให้ครบภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ แม้ว่าตามสถิติเมืองไทยเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เหตุร้ายที่เกิดขึ้นน้อยมาก แต่ทางเราก็ต้องการที่จะให้สถิติที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา กล่าวต่อว่า นอกจากการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแล้ว ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยวยังจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กเป็นพื้นที่ปลอดภัย มีการนำระบบ Ai เข้ามาใช้ เช่น ซอยบางลา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ วอล์กกิ้งสตรีท พัทยา และอื่นๆ เช่น รถโมบายที่นำมาจอดที่หาดป่าตอง เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและตรวจจับบุคคลต้องสงสัยและตามหมายจับ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศได้ถึง 452 คน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อลดคดีที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
เพราะตำรวจท่องเที่ยวเรามั่นใจว่าในช่วงไซซีซันที่กำลังจะมาถึงนี้ ทิศทางการเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นไปในทิศทางที่ดี ด้วยประเทศไทยเราเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและเรามีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น ตลอดทั้งปี จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือฯรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา