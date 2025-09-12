กรอ.ตรังผลักดันเส้นทางการบินสุวรรณภูมิ-ตรังหลังเปิดใช้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่

ตรัง - ที่ประชุม กรอ.ตรัง ผลักดันให้มีสายการบินระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติตรัง พร้อมเสนอกำหนดมาตรการจัดระเบียบผู้จำหน่ายหมูย่างเมืองตรัง บริเวณถนนตรัง-พัทลุง
วันนี้ (12 ก.ย. 68) ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตรัง (กรอ.จังหวัดตรัง) ครั้งที่ 5/2568 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องสรุปสาระสำคัญการติดตามความคืบหน้าการผลักดันให้มีสายการบินระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติตรัง เพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร สืบเนื่องจากเร็วๆ นี้เพิ่งจะมีการเปิดทดลองการบินเส้นทางภายในประเทศ ระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติตรัง หลังจากที่การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ได้แล้วเสร็จลง ทั้งที่ก่อนนี้ดำเนินการยืดเยื้อมายาวนานหลายปีแล้ว
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมกรอ.จังหวัดตรัง ยังเสนอให้มีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดระเบียบผู้จำหน่ายหมูย่างเมืองตรัง บริเวณถนนตรัง-พัทลุง หลังจากมีการร้องเรียนเข้ามาในหลายเรื่อง อาทิ ขายน้ำหนักขาด เช่น ลูกค้าจ่ายเงินซื้อหมูย่าง 1 ก.ก. แต่กลับได้หมูย่างแค่ 8 ขีด (800 กรัม) หรือหมูย่างมีคุณภาพไม่อร่อยสมชื่อ
นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอเรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เพื่อเชื่อมโยงกับสวนสาธารณะเทศบาลนครตรังแห่งใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ รวมทั้งการยกระดับโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือศูนย์ควบคุมอาชญากรรมแบบเรียลไทม์ (Real Time Crime Center : RTCC) ของจังหวัดตรัง เข้าสู่ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน