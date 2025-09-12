คนร้ายดับ 2 รายปะทะสะบ้าย้อย ยืนยันตัวตนได้ 1 รายเอี่ยวลอบวางระเบิดรถไฟสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เหตุปะทะที่สะบ้าย้อย คนร้ายเสียชีวิต 2 ราย เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ต่อมายืนยันตัวคนร้ายแล้ว 1 คน คือ นายรอมือลี สะลีมิง พัวพันกับเหตุลอบวางระเบิดรางรถไฟสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
วันนี้ (12 ก.ย.) ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดล้อมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในสวนยางพารา บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (11 ก.ย.) และเกิดกาารยิงปะทะกันนั้น
ล่าสุด จุดที่ ชป.สลาตันและทหารพราน ฉก.ทพ.46 วางกำลังได้ยิงปะทะกับคนร้าย ประมาณ 10 นาที ผลการปะทะเบื้องต้นมีรายงานว่า คนร้ายเสียชีวิต 2 คน ส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนาย ต่อมามีรายงานการยืนยันตัวตนคนร้ายได้แล้ว 1 รายคือ นายรอมือลี สะลีมิง จากการตรวจสอบประวัติพบว่า พัวพันกับเหตุลอบวางระเบิดรางรถไฟสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำร่างออกจากพื้นที่ เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งที่โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
ก่อนหน้านี้ ในจุดปะทะ ที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่แล้ว ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 10 เข้าไปเก็บวัตถุพยานรวม 8 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 พบเปลสนาม จุดที่ 2 พบเปลสนาม ประเป๋าสะพายข้างสีเทา จุดที่ 3 พบเศษผ้าติดคราบเลือด จุดที่ 4 พบอุปกรณ์ยังชีพ ถูกไฟไหม้ เนื่องจากคาดว่า กระสุนถูกเครื่องสำรองไฟ (พาวเวอร์แบงค์) จุดที่ 5 พบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 2 เครื่อง หูฟังเเบบสาย เงินสด 1 พันบาท เสื้อผ้าชุดกีฬา อุปกรณ์หุงต้ม ยารักษาโรค ผ้าใบสีเขียว กระเป๋าสะพายข้างสีเทา และรองเท้าเเตะ
จุดที่ 6 พบรองเท้ายางทรงสูง กระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 30 นัด เเปรงสีฟันยาสีฟัน ไฟฉายคาดศีรษะ เสื้อผ้า อุปกรณ์ชาร์จเเบตโทรศัพท์ ถุงขนม จุดที่ 7 พบกระเป๋าสะพายหลังสีน้ำตาล กล้องส่องวัดระยะ อุปกรณ์หุงต้ม ยารักษาโรค เสื้อผ้า ไฟฉายคาดหัว แบตเตอรี่สำรอง(พาวเวอร์แบงค์) และจุดที่ 8 พบถังแก๊สปิกนิกและอุปกรณ์ดำรงชีพ