“Lighting of Songkhla Lagoon” งานสร้างสรรค์เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พาชม “Lighting of Songkhla Lagoon” เทศกาลงานไฟส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสงขลา ปีที่ 2 กิจกรรมที่ถูกออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างเสริมเศรษฐกิจจาก Festival Economy
“สงขลา” เมืองที่อุดมไปด้วยความงดงามของพหุวัฒนธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่ครั้งอดีตด้วยเป็นท่าเรือสำคัญที่เปิดรับการมาเยือนของชนชาติต่าง ๆ ทั้ง จีน อินเดีย และอาหรับ จึงทำให้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีความเจริญทางการค้าและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก กระทั่งพุทธศตวรรษที่ 12-18 พื้นที่แห่งนี้ได้ก่อเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา แน่นอนว่า “ พหุวัฒนธรรม ” ที่หยั่งรากลึกมานานแสนนานนั้นจึงเป็นดั่ง DNA สำคัญของเมือง
เมื่อมีการวางกลยุทธ์ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาลหรือ Festival Economy โดยการนำเสนออัตลักษณ์ของเมือง (City DNA) ผ่านการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดสงขลาในฐานะ “ สงขลาไมซ์ซิตี้ ” จึงขานรับนโนบายดังกล่าว ก่อให้เกิด “ เทศกาลงานไฟส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสงขลา หรือ Lighting of Songkhla Lagoon ” นั่นเอง
Lighting of Songkhla Lagoon 2025 ยังคงนำเสนออัตลักษณ์ของเมืองอย่างพหุวัฒนธรรมเป็นแกนหลักเช่นเดิม โดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แสงแห่งชีวิต : Light of Life” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์อันงดงามของผู้คนที่อาศัยอยู่รอบทะเลสาบสงขลาที่แม้จะแตกต่างกันทางความเชื่อ วัฒนธรรมและศาสนา แต่ทว่ากลับมีวิถีการดำรงชีวิตคล้ายคลึงกันโดยมีพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาวเป็นแสงส่องนำทาง
ภายในงานจะมี 6 จุดไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาด
1.จุด Mapping เป็นการจัดแสดงแสงไฟบนตัวอาคารบ้านนครใน ย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถนำรูปของตนเองฉายขึ้นบนผนังบ้านนครในได้ในเวลา 19.30–20.30 น.
2.จุด Light Of Life - The Sun (แรกสุริยน) นำเสนอสถาปัตยกรรมการจัดแสดงไฟรูปนกที่สวยงามตระการ
3.จุด Light Of Life - The Moon (มนต์จันทรา) นำเสนออิทธิพลของแสงแห่งดวงจันทร์ที่ก่อให้เกิดความมหัศจรรย์บนพื้นที่สงขลาลากูน
4.จุด Light Of Life - The Star (ดาราพร่างพราย) ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ดวงดาว
5.จุดแสดงโลมาอิรวดี สัตว์น้ำหายากในทะเลสาบสงขลาซึ่งกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต และมีโอกาสสูญพันธุ์สูง
6.จุด Light Of Life - Sound of City ดนตรีคือเสียงแห่งชีวิตที่นำพาพลังทางจิตใจ
โดยทุกจุดไฮไลท์ข้างต้นนั้นจะเป็นการเชื่อมโยง และนำเสนอพหุวัฒนธรรมของสงขลาในแง่มุมต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจัด Luminous Artist Networking Night เพื่อให้ศิลปิน และนักออกแบบสร้างสรรค์ได้แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจในแวดวงศิลปะและครีเอทีฟด้วย
ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลริมทะเลสาบสงขลา แวดล้อมด้วยงานสตรีทอาร์ทเก๋ ๆ ร้านอาหารอร่อย คาเฟ่สุดคูล และตึกเก่าสวย ๆ อยากจะเชิญชวนทุกคนมาพักใจ เดินรับลม ชมงานแสดงไฟ Lighting of Songkhla Lagoon 2025 ณ บริเวณย่านถนนนครนอก ริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2568 เวลา 16.00 - 22.00 น. เทศกาลสำคัญที่สงขลาจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : Lighting of Songkhla Lagoon