พังงาสนธิกำลัง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง บุกจับสาวค้ายา

พังงา – ฝ่ายปกครอง–ตำรวจสืบสวนพังงา อำเภอทับปุด บุกจับสาว บ่อแสนค้ายาบ้า ยึดของกลาง 16,800 เม็ด พร้อมยึดทรัพย์สินกว่าแสนบาท
วันนี้ ( 12 กันยายน 2568) นายอัครพล พูลผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ พ.ต.ท.ธงเฉลิม ทองฉิม รอง ผกก.สส.สภ.ทับปุด นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จู่โจมเข้าจับกุม น.ส.ชนากานต์ หรือ “ฮันนี่” อายุ 37 ปี ได้ภายในบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 3 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 16,800 เม็ด โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง รถจักรยานยนต์ HONDA PCX สีแดง 1 คัน เงินสด 12,000 บาท สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม
สำหรับการการจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า น.ส.ชนากานต์ หรือ “ฮันนี่” มีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่ในอำเภอทับปุด จึงทำการติดตามสืบสวนจนพบว่ามีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดจริง โดยจะรับยาเสพติดมาจากจังหวัดกระบี่ นำมาจำหน่ายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงทำการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดพังงา ก่อนจะนำกำลังจู่โจมเข้าตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมา
โดยผู้ต้องหานำตรวจค้น และยอมรับว่ายาเสพติดของกลางเป็นของตนเองจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน , เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ทับปุดดำเนินตามกฎหมายต่อไป