สนุกสนาน! การแข่งฟอร์มูลล่าวันสามล้อพ่วงท้าย ปีที่ 102 เปิดงานบุญสารทเดือนสิบเมืองคอน

นครศรีธรรมราช – บรรยากาศสนุกสนานกับการแข่งขันฟอร์มูลล่าวันสามล้อพ่วงท้าย สัญลักษณ์เปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช ปีที่ 102
วันนี้ (12 ก.ย.) ที่ถนนราชดำเนินหน้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดการแข่งขันสามล้อพ่วงท้าย หรือรถสามล้อสูตร 1 ในการเปิดงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2568 โดยส่วนใหญ่ผู้ปั่นล้วนเป็นผู้อาวุโสสูงอายุ มีอาชีพปั่นสามล้อพ่วงท้ายโดยสารมาตลอดชีวิต บ้างเป็นลูกหลานที่สืบต่อมา จากวิถีชีวิตสามล้อโดยสารที่เป็นพาหนะโดยสารที่ได้รับความนิยมเมื่อหลายสิบปีก่อน และยังคงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันแต่ลดน้อยถอยลงไปมากแล้ว
โดย การแข่งขันสามล้อพ่วงท้าย ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบของทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 102 ของการจัดงาน ถือเป็นประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมากกว่า 100 ปี โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รุ่นคือรุ่นอายุเกิน 70 ปี มีผู้เข้าแข่งขัน 5 คัน อายุมากที่สุด 81 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 70 ปี มีผู้เข้าแข่งขัน 14 คัน อายุน้อยที่สุด 55 ปี
โดยการแข่งขันจากหน้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เส้นชัยที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ระยะทางประมาณ 3 กม.เศษ หลังจากปล่อยตัวบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีกองเชียร์คอยส่งเสียงเชียร์ตลอดเส้นทาง ผู้เข้าแข่งขันต่างปั่นกันอย่างสุกฤทธิ์แม้จะมีอายุมากแล้วก็ตาม โดยเมื่อถึงเส้นชัยต่างอยู่ในสภาพหมดแรงไปตาม ๆ กัน
ผลการแข่งขันในรุ่นอายุเกิน 70 ปี เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคือ นายเจริญ วิทยาพล อายุ 74 ปี, นายอุดม นาระจิต อายุ 81 ปี อันดับ 2 และนายยะโกบ เจ๊ะระวง อายุ 80 ปี อันดับ 3 ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 70 ปี เข้าเส้นชัยอันดับ 1 คือนายฉัตรชัย โยธากุล อายุ 63 ปี, อันดับ 2 นายประดิษฐ์ ดาราจร 59 ปี และอันดับ 3 นายสมรักษ์ เจ๊ะสมัน อายุ 57 ปี โดยได้รับรางวัลเป็นเงินสด ข้าวสาร และถ้วยเกียรติยศ