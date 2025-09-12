สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รับฟังปัญาหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน กรณีสร้างสะพาน

พังงา - สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ลงพื้นที่จังหวัดพังงา รับฟังข้อร้องเรียนความเดือดร้อนจากประชาชน กรณีการสร้างสะพานสัญจร ที่ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า
พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ รับฟังข้อร้องเรียนความเดือดร้อนจากประชาชน ที่ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในประเด็นการก่อสร้างสะพานสัญจรของประชาชน ระหว่าง ต.บางม่วง และ ต.เกาะคอเขา ประเด็นร่องน้ำตื้นเขินทำประมงพาณิชย์ไม่ได้ ประเด็นน้ำกัดเซาะตลิ่ง ประเด็นการท่องเที่ยว
โดยมี นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายพิชญ์พัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ให้การต้อนรับ ร่วมเสนอปัญหาต่างๆ โดยมี นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เป็นตัวแทนในการนำเสนอปัญหาทั้งสามประเด็น ต่อจากนั้นมีประชาชนร่วมนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนด้วย
พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง กล่าวว่า คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางลงพื้นที่ในภาคใต้ตอนบน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับร่องน้ำและการสัญจร
จากสถานการณ์คลื่นสึนามิที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต และยังไม่มีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการฟื้นฟูหรือปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาหลักที่ชาวบ้านได้สะท้อน คือ ปัญหาร่องน้ำ ร่องน้ำในพื้นที่ใช้สำหรับการเดินเรือพาณิชย์และเรือประมง แต่ปัจจุบันเกิดปัญหาที่ทำให้การสัญจรติดขัด และปัญหาการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง ต.บางม่วงและ ต.เกาะคอเขา ที่ยังรอการแก้ไข
ในฐานะที่เป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ สมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลความเดือดร้อนที่ได้รับไปยื่นต่อคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการศึกษาในรายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขต่อไป ซึ่งอาจรวมถึงการประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คมนาคม กรมเจ้าท่า หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ
"แม้จะไม่มีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณหรือโครงการได้โดยตรง แต่พร้อมที่จะเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้รัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเร่งหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำเค็มต่อไป" พลเอกเกรียงไกร กล่าว