เรื่องเงียบฉี่! รองนายก อบจ.ชุมพร ทวงถามกรมป่าไม้ รับมอบสวนปาล์มหมดสัมปทานจากเอกชนหรือยัง

ชุมพร - รองนายก อบจ.ชุมพร ทวงถามกรมป่าไม้ สวนปาล์มหมดสัมปทานกว่า 2 หมื่นไร่ ที่บริษัทเอกชนแจ้งขอคืน รับมอบอย่างเป็นทางการแล้วหรือยัง พร้อมตั้งข้อสังเกตุ เงินค่าภาคหลวง บำรุงป่า ยังมีเงื่อนไขอะไรอยู่หรือไม่
จากกรณี บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้สัญญาสัมปทาน ทำประโยชน์ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ-ป่าสลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 23,366 ไร่ เป็นเวลา 30 ปี และหมดสัมปทานเมื่อเดือนตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน หมดสัมปทานนาน 10 ปีแล้ว แต่หลังหมดสัมปทานบริษัทเอกชนดังกล่าวยังอยู่ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนานนับ 10 ปี โดยอ้างคำสั่งศาลปกครองคุ้มครอง
ขณะที่ช่วงหมดสัมปทานหน่วยงานรัฐเกียร์ว่าง ไม่ดำเนินการใดๆ ได้มีกลุ่มขบวนการของอดีตนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล กลุ่มนายทุน ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่ม นำแรงงานต่างด้าวเข้าลักลอบเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มออกมาขายปีละกว่า 1,000 ล้านบาท ทำให้ช่วง 10 ปี หลังหมดสัมปทานที่ผ่านมา รัฐต้องสูญเสียผลประโยชน์นับหมื่นล้านบาท
ต่อมาเกษตรกร ชาวบ้าน และกลุ่มทหารผ่านศึก ได้รวมตัวกันออกมาประท้วงเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐนำที่ดินดังกล่าวมาบริหารจัดการและจัดสรรที่ดินทำกินแก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกิน และได้ออกมารวมกลุ่มทำกิจกรรมรณรงค์กรณีดังกล่าวกันอย่างต่อเนื่องนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ ( 12 ก.ย.68 ) นายกฤษณ์ แก้วรักษ์ รอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชุมพร กล่าวว่า บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ที่หมดสัมปทานปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ป่าสลุย-ป่ารับร่อ ได้มีหนังสือลงวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ถึงอธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเข้าทำประโยชน์หรืออาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ-สลุย จำนวนกว่า 2 หมื่นไร่แล้ว พร้อมกับขอยุติคดีทั้งหมดซึ่งมีปัญหาอยู่กับหน่วยงานรัฐ
นายกฤษณ์ กล่าวว่า ตนขอถามไปถึงกรมป่าไม้ว่า ขณะนี้กระบวนการรับมอบพื้นที่หมดสัมปทานดังกล่าวจากบริษัทเรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วหรือยัง เพราะเงียบมาก ประชาชนยังไม่มีใครรู้เลย ส่วนการที่บริษัทขอยุติคดีฟ้องร้องต่อหน่วยงานรัฐนั้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของบริษัท ไม่ใช่เรื่องของกรมป่าไม้ ถ้าบริษัทต้องการยุติคดีก็ต้องไปที่ศาลเพื่อขอยุติคดี ทุกอย่างก็จบเรียบร้อย
นายกฤษณ์ กล่าวต่อว่า ตนยังมีข้อสังเกตลึกๆ อยู่ว่า บริษัทยังมีเงื่อนไขอะไรกับกรมป่าไม้อยู่หรือไม่ โดยเฉพาะการจ่ายค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า ซึ่งบริษัทยังไม่ได้จ่ายให้รัฐอยู่หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ตนตั้งข้อสังเกตุไว้ ฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยติดตามกับกรมป่าไม้ด้วยว่า วันนี้ได้คืนพื้นที่ป่าจากบริษัทเอกชนเรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วหรือยัง ถ้าได้รับแล้วจะเอาพื้นที่ดังกล่าวมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร มีระยะเวลาเท่าไรในการดำเนินการ เพราะเกษตรกรไม่มีที่ทำกินเขารออยู่
“ถ้าใช้เวลานานมากเกินไปเดี๋ยวชาวบ้านก็ออกมาทวงถามกันอีก เราไม่อยากสร้างความวุ่นวาย แต่เราอยากเห็นความร่วมมือ อยากเห็นเจตนาของรัฐในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร เราขอส่งสัญญาณนี้ไปถึงกรมป่าไม้และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย”