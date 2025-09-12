ตร.ตามรวบหนุ่มกลัดมันก่อเหตุชิงทรัพย์ลุงหมอนวด หวังเอาเงินไปเที่ยวผู้หญิง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – หนุ่มกลัดมันก่อเหตุชิงทรัพย์ลุงหมอนวดแผนไทย หวังจะเอาเงินไปเที่ยวผู้หญิง ก่อนถูกตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ ตามจับกุมเอาไว้ได้
วันนี้ (12 ก.ย.) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายกลัดมันก่อเหตุกระชากกระเป๋าชายอายุ 56 ปี ซึ่งเป็นหมอนวดแผนไทยเพื่อนำเงินไปเที่ยวผู้หญิง โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงตี 3 คืนวันที่ 11 ก.ย.68 ที่ผ่านมา บนถนนข้างวัดฉื่อฉาง แยกป่ากล้วย เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะคนร้ายลงมือก่อเหตุ โดยทำทีเข้ามาเดินพูดคุยกับผู้เสียหาย จากนั้นก็ลงมือกระชากกระเป๋าวิ่งหลบหนี ได้เงินสดไป 700 บาท พร้อมอุปกรณ์การนวด พระและเครื่องราง จากนั้นผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับตำรวจที่ สภ.หาดใหญ่
ล่าสุด ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ นำโดย พ.ต.ต.ธีรพงศ์ วิชิต สว.สส.ฯ และ ร.ต.อ.ฐานุพงศ์ บัวชุม รองสว.สส.ฯ สามารถติดตามจับกุมคนร้ายรายนี้ได้แล้ว ชื่อ นายวงศกร นุ้ยไซล่า อายุ 39 ปี หรือ อ๊อด โดยตามไปจับกุมได้ที่ห้องเช่าบริเวณซอยบุญวงศ์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมของกลางที่ชิงมาเป็นเงินสดที่เหลืออยู่ 620 บาท พระขุนแผน 1 องค์ และเครื่องรางของขลัง จึงได้นำตัวมาสอบสวนที่ชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่
จากการสอบสวน นายวงศกร ยอมรับว่า ก่อเหตุชิงทรัพย์จริงเพราะต้องการหาเงินไปเที่ยวผู้หญิง โดยตนมีอาชีพรับจ้างทั่วไปตอนเกิดเหตุเห็นผู้เสียหายเดินอยู่คนเดียวพร้อมกับถือสัมภาระรุงรัง ทีแรกก็กะจะเข้าไปขอเงินแต่ว่าไม่ได้ จึงลงมือก่อเหตุกระชากกระเป๋าทันที
ด้าน นายนิกร อายุ 56 ปี ผู้เสียหาย เล่าว่า ตอนที่กำลังเดินกลับบ้านหลังจากจากเลิกงาน ทีแรกชายคนนี้ก็เดินเข้ามาคุยตีสนิททั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน และได้ขอเงินแต่ตนไม่ให้จึงลงมือกระชากกระเป๋าวิ่งหนีไป แต่ยังดีที่ไม่ได้ทำร้ายตน และขอบคุณตำรวจที่สามารถตามจับคนร้ายได้ และได้ทรัพย์สินกลับมาได้