"แม่ทัพกุ้ง" บรรยายพิเศษที่ มรภ.ยะลา ย้ำเปิดด่านต้องดูเหตุผล คำนึงประโยชน์ชาติ ถ้าเขมรไม่จริงใจก็ยังไม่เปิด

ยะลา – แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บรรยายพิเศษ “รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย” ตอกย้ำพลังรักชาติ พร้อมเผยเรื่องการเปิดด่านพรมแดนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลในภาพรวม และต้องดูพฤติกรรมเขมรก่อนตัดสินใจ
วันนี้ (11 ก.ย.) ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะนายทหารจากกองทัพภาค 2 ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย เพื่อการรักษาอธิปไตยของชาติ” โดยมี ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน
โดยการบรรยายของ พล.ท.บุญสิน ในวันนี้มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการร่วมพลังปกป้องอธิปไตยของไทย สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่สะท้อนเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีทั้งความรู้ คุณธรรม และหัวใจรักชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสืบสานความมั่นคงของแผ่นดิน
ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษ ทางพลโทบุญสิน แม่ทัพภาค 2 ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามข้อข้องใจต่างๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา ถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับแม่ทัพภาค 2 อย่างเป็นกันเอง
โดย พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาค 2 เปิดเผยก่อนจะเดินทางกลับว่า ในวันนี้เดินทางมาพูดคุยพบปะกับน้องนักศึกษาก็รู้สึกดี เนื่องจากตนเคยอยู่ในพื้นที่มา 4 ปี รู้สึกผูกพัน เหมือนได้กลับมาบ้าน ก็อย่างจะชื่นชมน้อง ๆ ในพื้นที่ ส่วนท่านรองแม่ทัพภาค 2 ที่จะลงมารับตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาค 4 ท่านใหม่ ตนก็ขอให้ท่านดูแลพื้นที่ เข้าถึงปัญหาขอพี่น้องประชาชนให้ดี ต้องอยู่กับประชาชนให้ได้ รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน ถึงจะแก้ปัญหาได้ ตนก็คาดหวังว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะดีขึ้น
“ส่วนเรื่องจะเปิดปิดด่านกับทางกัมพูชานั้น ก็ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยว่า เหตุผลคืออะไร เพราะทุกอย่างจะต้องขึ้นกับผลประโยชน์ของชาติด้วย ต้องฟังเหตุผลของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจว่ามีเหตุผลอย่างไร ฝ่ายความมั่นคงมีเหตุผลอย่างไร ถึงออกมาในรูปนี้ ต้องฟังเหตุผลบางอย่างเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติด้วย ส่วนกรณีชาวบ้านในพื้นที่ยังมีความไม่สบายใจต่อประเทศเพื่อนบ้านนั้น ก็ต้องดูความจริงใจที่เขามีว่าจริงใจหรือไม่ ต้องดูพฤติกรรมด้วย ถ้าไม่จริงใจก็ยังไม่เปิด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลในภาพรวม” แม่ทัพภาค 2 กล่าว