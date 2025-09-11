ภูเก็ตรับมอบ “ทางกลับรถปลอดภัย ไร้รอยต่อ” จากมูลนิธิเซฟเฟอร์โรดส์ หวังช่วยเซฟทุกชีวิตตลอดถนนสาย 402

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ว่าฯภูเก็ตรับมอบ “ทางกลับรถปลอดภัย ไร้รอยต่อ” จากมูลนิธิเซฟเฟอร์โรดส์ ประเทศอังกฤษ 8 จุดบนถนนเทพกระษัตรี มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท หวังช่วยเซฟชีวิตทุกชีวิตที่เดินทางบนถนน 402
เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (11 ก.ย.68) นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานรับมอบ “โครงการ Safe & Seamless U-Turn” หรือ “ทางกลับรถปลอดภัยและไร้รอยต่อ” บนถนนทางหลวงหมายเลข 402 จาก แขวงทางหลวงภูเก็ต มูลนิธิ Safer Roads Foundation (SRF) แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต
ถนนทางหลวงหมายเลข 402 เป็นถนนสายหลัก 6 ช่องจราจร เชื่อมจังหวัดพังงา สนามบิน และพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของภูเก็ต ด้วยปริมาณการจราจรหนาแน่นและมีจุดกลับรถจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัดบ่อยครั้ง มีข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี (2562–2567) พบว่า บริเวณยูเทิร์น 8 แห่งและวงเวียนท้าวเทพฯ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง ทำให้มีผู้บาดเจ็บรวมกว่า 340 คน และเสียชีวิตกว่า 30 ราย
เครือข่ายความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แขวงทางหลวงภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ขนส่งจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิ Safer Roads Foundation สโมสรโรตารีภาค 3330 มูลนิธิโรตารีป่าตอง แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร. ภายใต้งบประมาณสสส.) แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน และเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างถนนที่ปลอดภัยขึ้น ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต และเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศนำไปปรับใช้
โดยแขวงทางหลวงภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัด ได้ร่วมกันทดลองติดตั้ง มาตรการชั่วคราว โดยใช้แบริเออร์ และกรวยจราจรเพื่อแยกช่องกลับรถออกจากช่องทางหลัก รวมทั้งปิดกั้นช่องทางแยกเขตถลาง (แยกบ้านเคียน) ผลการดำเนินงานในระยะเวลา 4 เดือนพบว่า ไม่มีผู้เสียชีวิต ในบริเวณที่มีการวางมาตรการเลย การทดสอบความคล่องตัวของการจราจรพบว่าทำให้ลดเวลาเดินทางจากเมืองใหม่ถึงเกาะแก้วได้โดยประมาณ 10 นาที การทดสอบเวลาการวิ่งของรถฉุกเฉินรพ.ถลาง จาก รพ.ไปกลับถึงแยกในคำและสสอ.ถลาง ลดเวลาลงจาก 12 นาทีเหลือ 6 นาทีและจาก 17 นาทีเหลือ 9 นาทีตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากความปลอดภัยความคล่องตัวของการจราจรแล้ว การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินจะใช้ระยะเวลาน้อยลงเมื่อมีการวางแบริเออร์และกรวยจราจร
โครงการยังทำการสำรวจความเห็นประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นส่วนของถนนหลวงที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้สัญจร ซึ่งผลการสำรวจชี้ว่า:90.5% เห็นด้วยกับมาตรการ 66% รู้สึกว่าถนนปลอดภัยขึ้น 40% ระบุว่าช่วยลดเวลาเดินทาง
จากผลดังกล่าว แขวงทางหลวงภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัด จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ Safer Roads Foundation (SRF) จากประเทศอังกฤษ ในการปรับปรุงแก้ไขยูเทอร์นและวงเวียนเทพกระษัตรี บนถนนทางหลวงหมายเลข 402 เกิดโครงการ Safe & Seamless U-Turn ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงโครงสร้างจุดกลับรถถาวร รวมทั้งวงเวียนท้าวเทพฯ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,232,000 บาท