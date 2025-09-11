พบรอยเลือด! เจ้าหน้าที่ยิงปิดล้อมเหตุยิงปะทะที่สะบ้าย้อยไล่ล่าคนร้ายกลุ่ม “อุสนี ยีกะเสน”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คืบหน้าเหตุปะทะที่ อ.สะบ้าย้อย เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่ไล่ล่าคนร้าย พบรอยเลือดและเป้ คาดคนร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัย
วันนี้ (11 ก.ย.) ความคืบหน้าเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ นปพ.ร่วมปัตตานี หน่วยปฏิบัติการพิเศษซิงก้า ตชด.43 และชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.สงขลา เข้าปิดล้อมกลุ่มผู้ก่อการร้ายบนเนินเขาในพื้นที่ป่าสวนยางบ้านห้วยเต่า หมู่ 5 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และเกิดการยิงปะทะกัน 2 ครั้งเมื่อช่วงตี 3 และช่วง 10 โมงเช้า แต่ยังไม่มีรายงานความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย
ล่าสุดบรรยากาศในพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้วางกำลังบนถนนที่เป็นเส้นทางเข้าออกพื้นที่ปะทะไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าเขตปะทะอย่างเด็ดขาด เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่นิ่งยังคงมีการปิดล้อมบริเวณเนินเขาเพื่อไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อการร้าย
มีรายงานว่า จากการปะทะเจ้าหน้าที่พบรอยเลือดและกระเป๋าเป้ถูกทิ้งไว้บนเนินเขาบริเวณจุดปะทะด้วย คาดว่า ฝ่ายตรงข้ามน่าจะได้รับบาดเจ็บ ส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัย
สำหรับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่เป็นกลุ่มของนายอุสนี ยีกะเสน กับพวกราว 5 คน ซึ่งการข่าวพบเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบจนเกิดการยิงปะทะกันขึ้น