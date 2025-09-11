ศอ.บต. เดินหน้า “วาระ 120 วันพืชกระท่อม” ป้องกันเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

นราธิวาส - ศอ.บต. เดินหน้า “วาระ 120 วันพืชกระท่อม” ผสานพลังคนในชุมชน ป้องกันเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้ห่างไกลยาเสพติด
วันนี้ (11 ก.ย.) นายสายนูดิน มามุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ มามะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านกูแบสาลอ หมู่ 4 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส รวมทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมประชุมและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการผลักดัน “วาระ 120 วันพืชกระท่อม” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ ศอ.บต.
นายอภิสิทธิ์ มามะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านกูแบสาลอ เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติดเป็นรากเหง้าที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ขาดที่พึ่งหรือการดูแลจากครอบครัว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และหน่วยงานรัฐในการหามาตรการที่เป็นรูปธรรม
ซึ่งหนึ่งในแนวทางสำคัญคือ การนำนโยบายด้านกีฬามาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างไปในทางสร้างสรรค์ ไม่มั่วสุมกับสิ่งเสพติด โดยจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน ควบคู่ไปกับการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและการสร้างอาชีพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทั้งทางกายและใจ
“กีฬาเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ช่วยดึงเยาวชนออกจากวงจรยาเสพติดและพืชกระท่อม เพราะเมื่อเด็กมีพื้นที่ได้เล่นกีฬา ได้ใช้พลังไปในทางที่ถูกต้อง พวกเขาก็จะห่างไกลจากปัญหา และมุ่งไปสู่การพัฒนาตนเองและชุมชน” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
ทั้งนี้การขับเคลื่อน วาระ 120 วันพืชกระท่อม ในพื้นที่นี้ จึงไม่เพียงแค่สร้างทางเลือกทางเศรษฐกิจ แต่ยังเน้นการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านการบูรณาการระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และกีฬา เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้