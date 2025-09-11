อบจ.สงขลาเดินหน้านโยบายสิ่งแวดล้อม “สุพิศ” นำทีมปล่อยพันธุ์กุ้ง–ปลาทะเลกว่า 2.7 แสนตัว ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง

วันนี้ (11 ก.ย. 2568) นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งและปลาทะเล ณ บริเวณชายหาดบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก
กิจกรรมครั้งนี้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล จำนวน 250,000 ตัว และพันธุ์ปลาทะเล 27,000 ตัว ลงสู่ทะเลบ่ออิฐ ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และการวิจัยพัฒนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม กล่าวว่า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของ อบจ.สงขลา ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และยังเป็นการช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในภาคการประมง
“อบจ.สงขลาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทะเลเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพ” นายก อบจ.สงขลา กล่าว
การดำเนินงานดังกล่าวยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา และเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ในการขับเคลื่อนภารกิจฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อส่งต่อความสมบูรณ์ของท้องทะเลให้เป็นมรดกทางธรรมชาติแก่คนรุ่นต่อไป