ค้าน อบจ.กู้เงิน 2 พันล้านซ่อมถนน “ราชภัฏสงขลาโพลล์” เผยร้อยละ 77.87 ไม่เห็นด้วย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ราชภัฏสงขลาโพลล์” ครั้งที่ 1 เผยผลสำรวจประชาชนสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 77.87 ค้านกู้เงิน 2,009 ล้านบาทของ อบจ.สงขลา ซ่อมถนน
วานนี้ (10 ก.ย.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ และคณะอาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดงานเปิด “ราชภัฏสงขลาโพลล์ ครั้งที่ 1” เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน จำนวน 2,074 คน เกี่ยวกับข้อเสนอการกู้เงิน 2,009 ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนชำรุดในจังหวัด
ผลสำรวจระบุว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77.87 (1,615 คน) เห็นว่า ไม่ควรกู้เงิน และเสนอให้ใช้งบประมาณประจำปีตามปกติ ร้อยละ 15.33 (318 คน) เห็นว่า ควรกู้เงิน เพื่อเร่งดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดอย่างทันเวลา และร้อยละ 6.80 (141 คน) เห็นว่า ไม่ควรกู้ แต่ควรประสานขอรับงบจากหน่วยงานอื่นแทน
สำหรับประเด็นความเร่งด่วนในการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต่างๆ พบว่า ประชาชนในอำเภอระโนด กระแสสินธุ์ เทพา และจะนะ ส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขณะที่ประชาชนในอำเภอบางกล่ำ สิงหนคร สะบ้าย้อย สทิงพระ และรัตภูมิ ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ
การสำรวจครั้งนี้นับเป็นการสะท้อนมุมมองของประชาชนในจังหวัดสงขลาต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนชำรุด ทั้งในด้านแหล่งงบประมาณและความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป