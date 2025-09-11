ทหารเจ็บ 8 นาย! รถหุ้มเกราะเสียหลักลงข้างทางขณะนำกำลังไปสมทบจุดปิดล้อม อ.สะบ้าย้อย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รถหุ้มเกราะทหารเสียหลักลงข้างทางในพื้นที่ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ขณะเดินทางนำกำลังพลไปสมทบเหตุปิดล้อมบ้านห้วยเต่า อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เกิดเบรกแตก ควบคุมรถไม่ได้ ทหารบาดเจ็บ 8 นาย
วันนี้ (11 ก.ย.) เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีให้ออกตรวจสอบเหตุรถพลิกคว่ำพื้นที่ ม.16 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ในระหว่างทางมีการสอบถามผู้แจ้งเหตุเป็นระยะ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ สอบถามชาวบ้านได้ความว่า มีเหตุปะทะกันบริเวณบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับเหตุรถทหารพลิกคว่ำ ม.16 ต.นาทวี ตั้งแต่เช้า เจ้าหน้าที่จึงหยุดรอสอบถามเหตุการณ์ให้แน่ชัด ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งว่า สถานการณ์ปลอดภัยอยู่ห่างจากพื้นที่ปะทะประมาณ 3 กิโลเมตร
จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ขับรถตามผู้ใหญ่บ้านเข้าไป และเข้าพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็นเส้นทางในหมู่บ้านมีทางโค้งจำนวนมากและเหวลึกตลอดเส้นทาง ที่เกิดเหตุ พบรถหุ้มเกราะทหารสังกัด ร.5 พัน3 อยู่ระหว่างเดินทางไปสมทบจุดปิดล้อมบ้านห้วยเต่า แต่ได้ตกลงไปข้างทางก่อน ทราบว่า เบรกแตก ไม่สามารถควบคุมรถได้
เหตุการณ์ครั้งนี้มีทหารบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 8 นาย นำส่ง ร.พ.นาทวี ประกอบด้วย 1.จ.ส.อ.วาทยุทธ ยอดเอียด เข้าห้อง x-ray 2.จ.ส.อ.วุฒินันท์ อ่อนโพธา บาดเจ็บ ปวดบริเวณคอ หน้าอก และหลัง 3.จ.ส.อ.ราชยุทธ ดำเกิด อาการหนักสุด ห้อง x-ray
4.ส.อ.อนุชา มาแปะ รอดูอาการ คาดว่าขาหัก 5.ส.อ.ณัฐวิสิษฐ์ เพชรสุวรรณ ห้อง x-ray 6.พลทหาร หัสบดี เชื้อพราหมณ์ บาดแผลเล็กน้อย 7.พลทหาร ธีรพัฒน์ หมัดตะหมีนา บาดเจ็บ ปวดหลัง ห้อง x-ray และ 8.พลทหารวงศ์ตะวัน ชำนาญดง บาดเจ็บเล็กน้อย