คลื่นซัดเต่าป่วย – บาดเจ็บ เกยตื้นที่ ภูเก็ต พร้อมกัน 2 ตัว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ฤดูมรสุมมาแล้ว คลื่นขนาดใหญ่ซัดเต่าหญ้าบาดเจ็บ เกยตื้น 2 ตัว ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าช่วยเหลือ
ช่วงนี้ในพื้นที่ทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุม ทำให้เต่าทะเลชนิดต่างๆ ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นจำนวนมาก โดยเฉพาะเต่าที่มีอาการป่วย หรือติดเศษอวน โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รายงานผลการช่วยเหลือเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต จำนวน 2 ตัว ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
โดยเมื่อวานนี้ ( 9 ก.ย.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงแรมเจดับบลิวแมริออท ไม้ขาว จ.ภูเก็ต ว่า พบเต่าทะเลเกยตื้นจำนวน 2 ตัว บริเวณหน้าหาดโรงแรมเจดับบลิวแมริออท ไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จึงได้ช่วยเหลือเบื้องต้น จากนั้นเจ้าหน้าที่ ศวอบ. ตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าหญ้า วัยรุ่น ขนาดกระดองกว้าง 67 ชม.กระดองยาว 63 ชม. น้ำหนัก 24.8 กก. ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับสมบูรณ์ปกติ (BCS 3/5) สภาพภายนอกบริเวณใบพายทั้งสองข้างขาด กระดองหลังพบรอยแตกและกระดองท้องมีรอยช้ำ สภาพร่างกายอ่อนแรงและขาดน้ำ
และเต่าหญ้าเกยตื้นมีชีวิต วัยรุ่น ขนาดกระดองกว้าง 63 ขม. กระดองยาว 65 ชม. น้ำหนัก 24.4 กก. ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับค่อนข้างผอม (BCS 2/5) สภาพภายนอกพบใบพายและขาหลังด้านขวาขาด สภาพร่างกายอ่อนแรงและขาดน้ำ สัตวแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายให้การรักษาและอนุบาลพักพื้น ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ.