สะบ้าย้อยเดือด! คนร้ายยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขณะเข้าตรวจค้นในพื้นที่บ้านห้วยเต่า

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่บ้านห้วยเต่า อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หลังสืบทราบมีคนร้ายเข้ามาซ่อนตัว เกิดการปะทะกันขึ้น เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (11 ก.ย.) เวลา 05.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่บ้านห้วยเต่า อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ต่อมาเวลา 05.45 น. ขณะเข้าตรวจค้น ได้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มคนร้าย ทำให้สถานการณ์ตึงเครียด เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้กำลังปิดล้อมพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อกดดันและป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีออกไปได้
จนถึงขณะนี้ ปฏิบัติการยังคงดำเนินอยู่ในวงล้อมของเจ้าหน้าที่ โดยยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งควบคุมสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่