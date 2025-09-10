เยาวชนสตูลลุกขึ้นสร้างเมือง โชว์ไอเดียบิงโก–ขนมผูกรัก สืบสานอัตลักษณ์สู่อนาคต

สตูล – เยาวชนรุ่นใหม่กว่า 50 คน จาก 7 อำเภอ รวมพลังนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “เด็กสตูลสร้างเมือง” ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park เทศบาลเมืองสตูล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2568 โดยหยิบยกทั้งประเด็นสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น มาถ่ายทอดผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งเป้าให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชนได้เห็นศักยภาพและต่อยอดจริงในอนาคต
โครงการดังกล่าวเปิดพื้นที่ให้นักเรียนและเยาวชนรวม 10 ทีม นำเสนอผลงาน อาทิ โครงการรักษ์ทะเลเริ่มที่เรา, โครงการป่าฟื้นคน คนฟื้นใจ, โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาด Premium, โครงการสโตย Story, โครงการ Sweet Journey เดินทางกับหนมตูล, โครงการหลงกลิ่นเมืองเก่า, โครงการบอกเล่าเรื่องเก่าตามกาลเวลา, โครงการ Satun Steam Lab, โครงการ Grow Ground Green และ โครงการสตูลสายอาร์ต เมืองนี้ใครก็โชว์ได้
หนึ่งในไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจ คือ “โครงการหลงกลิ่นเมืองเก่า” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชุมชนผ่าน เกมบิงโก สอดแทรกข้อมูลประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญของสตูล นางสาวอนันชญา สาลีสุข หรือ “น้องไอเดีย” นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เล่าว่า การใช้เกมทำให้เด็ก ๆ สนุกพร้อมได้ความรู้ “พวกเราเห็นว่าย่านเมืองเก่าสตูลมีเสน่ห์ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงออกแบบบิงโกให้มีคำถามเกี่ยวกับสถานที่ เช่นคฤหาสน์กูเด็น ถ้าเด็กตอบได้ตรงกับช่องก็จะบิงโกและได้รับรางวัล การเรียนรู้ผ่านเกมช่วยดึงความสนใจได้มากกว่าการบอกเล่าตรง ๆ”
อีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนการสืบสานวัฒนธรรม คือ โครงการ Sweet Journey เดินทางกับหนมตูล ซึ่งนำเสนอ “ขนมผูกรัก” ขนมพื้นเมืองที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการทำ ตัวแทนกลุ่มเผยว่า “ขนมผูกรักใช้เวลานานเพราะต้องผูกทีละชิ้น เราเลือกทำเพราะมันคือขนมที่โด่งดังในสตูล แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อยากให้ช่วยกันฟื้นฟูและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับให้เข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ได้”
ไม่เพียงเด็กที่สะท้อนพลังสร้างสรรค์ ผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็ร่วมให้กำลังใจ นายพีรพัฒน์ รัชกิจประการ นายกสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดสตูล(เจ้าของตลาดแลจันทร์) กล่าวชื่นชมว่า “ดีใจที่ TK Park เปิดเวทีให้น้อง ๆ แสดงศักยภาพ รุ่นใหม่เก่งขึ้นมาก แต่การจะพัฒนาเมืองต้องผสมผสานทั้งความคิดทันสมัยและประสบการณ์ของคนรุ่นเก่า เชื่อว่าถ้าเดินไปด้วยกันจะสร้างอนาคตที่แข็งแรงให้สตูลได้”
โครงการ “เด็กสตูลสร้างเมือง” จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมโชว์ผลงาน แต่เป็นการจุดประกายให้เยาวชนลุกขึ้นมามีบทบาทในการออกแบบอนาคตบ้านเกิด ด้วยเครื่องมือที่เข้ากับยุคสมัย ทั้งเกม ขนม และเรื่องเล่าจากรากเหง้าวัฒนธรรม