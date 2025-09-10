ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ครบรอบ 19 ปี จัดเดินเทรลการกุศลเล่าเรื่องเมืองเก่า

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย ชมรมกีฬาและสันทนาการ ฐานสนับสนุนฯ สงขลา ร่วมกับ ทีมส่งเสริมค่านิยมองค์กร และแผนกองค์กรสัมพันธ์ในพื้นที่ปฏิบัติการ จัดกิจกรรมเดินเทรลการกุศล ณ แหล่งโบราณสถานเมืองสงขลาเก่า (สิงหนคร) ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในโอกาสครบรอบ 19 ปี ของฐานสนับสนุนฯ สงขลา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สร้างความมั่นใจแก่สาธารณะชนในการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความพร้อมในการร่วมมือกันสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
โดยกิจกรรมครั้งนี้มี นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสำนักศิลปากรที่ 11 นำชมพื้นที่โบราณสถาน พนักงานและบริษัทคู่ค้าพร้อมเครือข่ายรวม 22 บริษัท ประมาณ 200 คน เข้าร่วม