แม่ร้องสื่อคดีไม่คืบ หลังลูกชายวัย 15 ปีถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมฟันหน้าปั๊มน้ำมันเจ็บสาหัส

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - แม่ร้องสื่อคดีไม่คืบ หลังลูกชายวัย 15 ปีกลับจากเที่ยวงานประจำปีที่สงขลา ก่อนถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมฟันหน้าปั๊มน้ำมันได้รับบาดเจ็บสาหัส
วันนี้ (10 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์จาก น.ส.สวาย เขื่อนสุวรรณ อายุ 40 ปี ว่าลูกชายของตนเองได้ถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่รู้จักกันรุมทำร้าย โดยใช้ไม้และอาวุธมีดยาวรุมฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะกำลังเดินทางกลับบ้านหลังกลับจากงานสองทะเล และได้แวะปั๊มน้ำมันที่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีเพื่อนอีกสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่บ้าน ต่อมาได้มีการเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลา ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.68 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปพบกับ นางสาวสวาย เขื่อนสุวรรณ หรือ แม่เอียด อายุ 40 ปี และน้องเก้า อายุ 15 ปี ซึ่งน้องเก้าเพิ่งออกจากโรงพยาบาล มีบาดแผลถูกเย็บตามร่างกาย จากการถูกอาวุธมีดฟัน อาทิ บริเวณหน้าผากซึ่งมีบาดแผลยาวประมาณ 15 ซม. แขนซ้าย ถูกฟันจนเอ็นขาด 3 เส้น แขนขวา และแผ่นหลังถูกฟัน เบื้องต้นทางโรงพยาบาลแจ้งว่าแขนด้านซ้าย เส้นเอ็นขาด 2-3 เส้น ส่วนที่บริเวณศีรษะเป็นแผลลึกจากการถูกฟัน และตามร่างกายก็มีแต่บาดแผลการเย็บ
จากการสอบถาม นางสาวสวาย ผู้เป็นแม่ เล่าว่า ตนเองทราบข่าวว่าลูกชายของตนเองโดนรุมฟัน ช่วงเวลา 8 โมงเช้าของวันต่อมา หลังจากมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรมาแจ้งลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกรุมฟัน จึงได้เดินทางไปโรงพยาบาลและภาพแรกที่เห็นที่ลูกชายอยู่บนเตียงในสภาพถูกฟันทั่วทั้งร่างกาย โดยลูกชายเล่าวว่า วันเกิดเหตุลูกชายไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครแค่ไปเติมน้ำมันและกำลังจะกลับบ้าน ซึ่งก่อนเกิดเหตุลูกชายบอกว่าเพื่อนที่มาด้วยกันได้หันไปมองรถจักรยานยนต์เห็นว่ารถสวยดี จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็ได้เข้าล้อมลูกชายและเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้น
ส่วนเรื่องทางคดีได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 68 ที่ผ่านมา แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด โดยได้พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนก็ไม่ยอมรับสาย
ขณะที่ทาง น้องเก้า ผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนได้กลับจากงานเที่ยวงานสองทะเลกับเพื่อน 3 คนและกำลังกลับบ้าน เพื่อนจึงได้แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน หลังเติมน้ำมันเสร็จกำลังขี่รถออกจากปั๊มน้ำมัน กลุ่มวัยรุ่นก็ได้ขี่รถตามหลังมา ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นก็อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำปั้มน้ำมันอยู่ก่อนแล้ว พอขี่รถออกจากปั๊มกลุ่มวัยรุ่นขี่รถตามมา จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นได้หันมาถามว่า “มึงมองอะไร” และก็ได้ง้างมีดยาวขึ้นมา เพื่อนของตนเองจึงได้ทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอด โดยเพื่อนคนแรกวิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง ส่วนอีกคนวิ่งกลับเข้าไปในปั๊ม ส่วนตนวิ่งไม่ทันจึงได้ถูกวัยรุ่นรุมฟันดังกล่าว
ต่อมาผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันสาขาควนหิน บ้านควนหิน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งได้พบกับพนักงานปั๊มน้ำมันก่อนจะพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่น้องเก้าและเพื่อนอีก 2 คน โดนรุมฟันบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันถนนกาญจนวานิชฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองหาดใหญ่
จากการสอบถามพนักงานปั๊มน้ำมัน เล่าว่า ช่วงก่อนเกิดเหตุได้มีวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ได้ขับเข้ามาในปั๊มน้ำมันและไปจอดบริเวณหน้าห้องน้ำปั๊มน้ำมัน จากนั้นก็เข้ามาเติมน้ำมันและหลังเติมเสร็จก็ขี่รถออกไป แต่ระหว่างที่ขับรถออกไปก็มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถตามหลัง จากนั้นใช้มีดรุมฟัน น้องเก้า ขณะที่เพื่อนอีก 2 คนต่างวิ่งหนีกันไปคนละทาง หลังเกิดเหตุพนักงานในปั๊มก็ช่วยพาน้องที่บาดเจ็บและได้มีพลเมืองดีขับกระบะมาจอดตรงหน้าเซเว่นและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด จึงได้อาสาพาผู้บาดเจ็บรีบนำส่งโรงพยาบาล