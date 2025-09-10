ตร.ภูเก็ต ผุดโครงการ “Phuket Eye” ยกระดับความปลอดภัยและแก้ปัญหาจราจร ติดตั้ง CCTV- Ai ทั่วเกาะ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต ผุดโครงการ Phuket Eye ติดตั้งกล้อง CCTV 4 ระบบ ทั่วเกาะภูเก็ต กว่า 500 ตัว หลังได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 98 ล้าน ยกระดับความปลอดภัยและแก้ปัญหาจราจรติดขัด
พ.ต.อ.ภาสกร สนธิกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการ “Phuket Eye” เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยดูแลในเรื่องอาชญากรรมและจัดการด้านจราจรในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบกลางจากรัฐบาล จำนวน 98 ล้านบาท เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือกล้อง CCTV จำนวน 503 ตัว และนำกล้องเก่าที่มีอยู่แล้วจำนวน 233 ตัว มาเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน
โดยระบบกล้องที่นำมาใช้นั้น มี 4 ระบบด้วยกัน คือ ระบบกล้องที่ตรวจจับใบหน้า ตรวจจับทะเบียนรถ กล้อง AI ที่ติดตั้งตามสี่แยกต่างๆ และกล้องติดตามตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อใช้ในกรณีที่มีการจัดงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ โดยกล้องเหล่านี้จะส่งข้อมูลมายังศูนย์สั่งการ และจะมีระบบหลังบ้านที่เก็บภาพจากกล้องทั้ง 4 ระบบ เช่น ภาพบุคคลตามหมายจับ บุคคลเฝ้าระวัง ได้ถึง 1 ล้านภาพ ที่สามารถตรวจได้หากบุคคลเหล่านั้นเข้ามาในพื้นที่ ทั้งทางบก ทางอากาศและทางน้ำ
โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดหากล้องทั้ง 4 ระบบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนกันยายน 2568 นี้ และเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคมและตั้งเป้าหมายที่จะติดตั้งให้ได้ 50% ภายในสิ้นปี 2568 นี้ โดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว เช่น ซอยบางลา หาดป่าตอง ถนนคนเดิน ถนนถลาง ถนนพังงา สนามบิน และท่าเรือต่างๆ เป็นต้น
พ.ต.อ.ภาสกร กล่าวต่อว่า โครงการนี้จะมีเฟสที่สองต่อไปอีก ด้วยการติดตั้งกล้องเพิ่มอีก 1,200 กว่าตัว ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีก 198 ล้านบาท ที่ได้เสนอไปยังรัฐบาลแล้ว จะทำให้ครอบคลุมทั้งเกาะภูเก็ต ซึ่งต่อไปนี้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ปัญหาการจราจรที่ติดขัดจะสามารถควบคุมผ่านระบบกล้องวงจรปิดที่อยู่ได้ทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังได้มีการยกระดับด่านตรวจท่าฉัตรไชย ซึ่งเป็นช่องทางเข้าภูเก็ตทางบกเพียงทางเดียวเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการติดตั้งกล้องตรวจจับทะเบียนรถ ตรวจจับใบหน้า มีการติดตั้งอยู่แล้วที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย แต่จะเพิ่มในส่วนของตู้สแกนหรือ ตู้ X-ray อีก 1 ตัว โดยในซึ่งขณะนี้กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดได้ยืมมาใช้หนึ่งตัว คาดว่าจะติดตั้งได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งกล้องสแกนตัวนี้จะสามารถวิเคราะห์และประมวลผลรถที่วิ่งผ่านใช้เวลาเพียง 2.5 วินาที หากพบวัตถุระเบิด วัตถุต้องสงสัย ยาเสพติด อาวุธปืน จะเตือนไปยังศูนย์สั่งการ และจะรู้ทันทีว่าสิ่งเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนไหนของรถ จะเป็นการยกระดับด่านตรวจท่าฉัตรไชยในการป้องกันไม่ให้มีสิ่งผิดกฏหมาย ยาเสพติด หรือวัตถุระเบิด ผ่านเข้ามาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ เพราะเราสามารถสกัดได้ตั้งแต่ด่านตรวจ