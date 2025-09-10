เคลื่อนร่าง ร.ต.ท.ประจักษ์ มือปราบยาเสพติด กลับบ้านเกิด ผู้การย้ำดำเนินคดี 4 ผู้ต้องหา แม้จะเสียชีวิตไปแล้ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เคลื่อนร่าง มือปราบยาเสพติด กลับบ้านเกิด เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางความโศกเศร้าของ ครองครัว เพื่อฝูง และผู้บังคับบัญชา ขณะที่ผู้การภูเก็ต เผยดำเนินคดี 4 ผู้ต้องหา รวมถึงคนที่เสียชีวิต
เช้าวันนี้ (10 พ.ย.68) ที่วัดวิซิตสังฆาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทางครอบครัว รวมเพื่อนๆ และ ผู้บังคับบัญชา ได้ เคลื่อนร่างของ ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย รองสารวัตร (ปฎิบัติการป้องกันปราบปราม) กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในขณะปฎิบัติหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติด ออกจากศาลาพระครูปริยัตยานุยุต วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) หลังจากมีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมศพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (9 ก.ย.68) เพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
โดยมีพล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัด ตลอดจนบุตร-ธิดา และญาติ ร่วมส่งและนำร่างของผู้วายชนม์ออกเดินทางไปยังบ้านเกิด ซึ่งบรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายเรื่องการปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืนอยู่แล้ว ในแต่ละเดือนมีผลงานการจับกุมพอสมควร โดยเฉพาะอาวุธปืน มีผลการจับกุมมาอย่างต่อเนื่อง และมีการกำหนดเป้าหมายซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการปิดล้อมตรวจค้นอยู่เป็นประจำ ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนนำมาซึ่งความสูญเสียนั้น เป็นการจับกุมเครือข่ายและขยายผลมาสู่กลุ่มเป้าหมาย ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของการตรวจค้นครั้งนี้ และไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ทราบว่าเดินทางมาหาเพื่อนที่ห้องพักดังกล่าวและมีอาวุธปืนด้วย จึงพยายามต่อสู้เพื่อหลบหนีการจับกุม
พล.ต.ต.สินเลิศ กล่าวอีกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่กระทบกับขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องปฎิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติด เพราะเป็นนโยบายที่สำคัญ ซึ่งทางรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ตำรวจภูธรภาค 8 ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการมาโดยตลอด และมีการเน้นย้ำแนวทางปฎิบัติและต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฎิบัติให้มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ต.สินเลิศ กล่าวถึงความคืบหน้าของคดี ว่า ได้ดำเนินคดีทั้งหมด 4 ราย รวมถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย ในข้อหา ร่วมกันครอบครองยาสเพติด และอาวุธปืน ตลอดจนแจ้งข้อกล่าวหาผู้เสียชีวิตฐานความผิด ฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฎิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมด้วย