ชาวไทย-มาเลย์แห่ซื้อขนมไหว้พระจันทร์ “ร้านบั่นฮวด” ร้านเก่าแก่เมืองเบตงติดใจในรสชาติกว่า 53 ปี

ยะลา - ชาวมาเลเซียและชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาซื้อขนมไหว้พระจันทร์ที่ “ร้านบั่นฮวด” ร้านเก่าแก่เมืองเบตงก่อนถึงวันไหว้ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ หวั่นของหมด ทำให้การซื้อขนมไหว้พระจันทร์ไปเป็นอย่างคึกคัก ซึ่งร้านบั่นฮวดเปิดขายมานานกว่า 53 ปีแล้ว ทำให้ชาวมาเลเซียต้องเดินทางเข้ามาเลือกซื้อหวั่นของหมดเหมือนปีที่ผ่านมาชาวมาเลเซียติดใจรสชาติที่ทำด้วยมือไม่ใช่เครื่องจักรแถมมีราคาถูกกว่า
วันไหว้พระจันทร์ในปี 2568 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจีน เทศกาลนี้มักจะอยู่ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี โดยชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการรวมตัวกันในครอบครัว กินขนมไหว้พระจันทร์ และชมความงามของดวงจันทร์ เพื่อระลึกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสามัคคี
วันนี้ (10 ก.ย.) ที่ร้านบั่นฮวด ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ร้านขายขนมไหว้พระจันทร์ดั้งเดิมของเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ รวมถึงขนมช่วงเทศกาลต่างๆ บรรยากาศก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ทำให้ช่วงนี้คึกคักมากเป็นพิเศษ โดยร้านบั่นฮวดเปิดขายมานานกว่า 53 ปีแล้ว โดยมีนางอุไรวรรณ แซ่เอี้ย หรือเจ๊ฟ้า อายุ 72 ปี เป็นเจ้าของร้าน
นางอุไรวรรณ บอกว่า ที่ร้านจะขายขนมไหว้พระจันทร์ที่ทำใหม่สดทุกวัน โดยมีไส้อยู่ 5 อย่างเป็นไส้หลัก และจะเลือกเฉพาะไส้ที่ได้รับความนิยม เช่น ถั่วเหลือง ถั่วดำ โหงวยิ้ง และไส้ธัญพืชผสมฟักเชื่อม งาดำ บัวไข่ ทุเรียน บัวเจ โดยลูกค้าประจำจะโทร.จองขนมไว้ล่วงหน้า ทำให้ลูกค้าขาจรที่ตั้งใจมาซื้อหน้าร้าน คิดว่าจะได้ของสดใหม่ต้องผิดหวังกลับไปในบางครั้งเพราะไม่มีขนมขายเลยทำให้ก่อนวันไหว้พระจันทร์ที่จึงนี้ชาวมาเลเซียจึงได้เลือกเดินทางเข้ามาซื้อก่อนหวั่นของหมดในช่วงวันไหว้พระจันทร์
ขนมไหว้พระจันทร์จะขายหมดก่อนถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ ซึ่งปีนี้ตรงกับตรงกับวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 ชาวมาเลเซียและชาวไทยเชื้อสายจีนจึงเดินทางมาซื้อกันก่อนถึงวันไหว้พระจันทร์ เป็นจำนวนมาก เพราะชอบในรสชาติและกรรมวิธีของชาวจีนเบตงแบบดั้งเดิมโดยทำจากมือไม่ใช้เครื่องจักรในการผลิต
และในปีนี้ร้านบั่นฮวด ได้ปรับราคาขึ้นมา ประมาณ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ ขนมบางชนิด เนื่องจากวัตถุดิบปรับขึ้นราคาหมดทุกอย่าง ไม่ว่าน้ำตาล หรือแป้ง ที่นำมาทำขนม โดยปีที่แล้วทางร้านไม่ได้ปรับราคาขึ้นแต่ปีนี้หากราคาเดิมไม่ไหวกับราคาวัตถุที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมียอดขายเพิ่มกว่าครึ่งเท่าตัว เนื่องจากชาวมาเลเซียยังคงหันมาสั่งซื้อขนมไหว้พระจันทร์ทางฝั่งไทยด้านอำเภอเบตงมากขึ้น เนื่องจากภายในประเทศขนมไหว้พระจันทร์มีราคาสูงขึ้น เพราะค่าเงินริงกิต ลดลง
นางอุไรวรรณ บอกอีกว่า ปีนี้วัตถุดิบหลักอย่างแป้งปรับราคาขึ้นหมด แต่ขนมบางอย่างทางร้านยังคงขายราคาเดิม แต่ที่ต้องปรับขึ้นมา 5-10 เปอร์เซ็นต์ มีขนมไหว้พระจันทร์ขนาดกลาง จำหน่ายราคาลูกละ 90 บาท แพก 4 ลูก รวมแพกเกจ ราคา 400 บาท ส่วนขนมโก๋ขาวกลาง ลูกละ 30 บาท ขนมโก๋เหลือง 1 ห่อมี 4 แผ่น ห่อละ 100 บาท ขนมเปี๊ยะเล็ก ลูกละ 170 บาท เปี๊ยะใหญ่ ลูกละ 350 บาท แต่จากการสังเกตลูกค้าจะลดปริมาณการซื้อลง เพราะต้องการประหยัดรายจ่าย แต่ยังคงไหว้เพื่อรักษาประเพณีเอาไว้