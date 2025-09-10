เกิดเหตุระเบิดขณะ จนท.ทำการตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด ทำให้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย

ยะลา - เกิดเหตุระเบิดขณะ จนท.ทำการตรวจสอบวัตถุพยานซึ่งเป็นระเบิด ทำให้ จนท.บาดเจ็บสาหัส 1 ราย เหตุเกิดที่กองบังคับการสืบสวนฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (บก.สส.จชต.) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
วานนี้ (9 ก.ย.) สภ.เมืองยะลา รับแจ้งเหตุขณะที่ ร.ต.ต.สมชาย ปานเจี้ยง อายุ 53 ปี ตำแหน่ง รอง สว.(อก) กตว.บก.สส.จขต. กำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบวัตถุระเบิด ภายในห้องตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด บริเวณชั้น 2 ของอาคารกองกำกับการเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด กองบังคับการสืบสวนฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (บก.สส.จชต.) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้ ร.ต.ต.สมชาย ได้รับบาดเจ็บบริเวณมือทั้ง 2 ข้างและคางมีบาดแผลฉกรรจ์
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุได้ช่วยกันปฐมพยาบาล โดยการห้ามเลือด และนำตัว ร.ต.ต.สมชาย ส่งรักษาตัว รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์ และหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน เข้าตรวจที่เกิดเหตุ ถ่ายรูปที่เกิดเหตุและดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุต่อไป