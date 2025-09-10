ชุดใหญ่! ตำรวจทางหลวงสงขลาบุกยึดบุหรี่เถื่อนกว่า 1.1 แสนซอง บุหรี่ไฟฟ้าอีก 1 พันชิ้น

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจทางหลวงสงขลา จับบุหรี่เถื่อนมโหฬาร 11,000 คอตตอน หรือ 110,000 ซอง และบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 1,000 ชิ้น คิดมูลค่า ค่าปรับตาม พรบ.สรรพสามิตรเป็นเงินกว่า 90 ล้านบาท ตัดวงจรขบวนการส่งด่วนบุหรี่เถื่อนขายผ่านออนไลน์ทั่วประเทศ นับกันข้ามวันข้ามคืน
วันนี้ (10 ก.ย.) ที่ จ.สงขลา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกำลังของตำรวจทางหลวงสงขลา ร่วมกันตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศคละยี่ห้อจำนวน 11,150 คอตตอน และบุหรี่ไฟฟ้าคละยี่ห้อ 980 ชิ้น ซึ่งเป็นล็อตมโหฬารที่สุดครั้งหนึ่งในการจับกุมบุหรี่เถื่อนในปีนี้ โดยเข้าตรวจยึดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังจากที่ตำรวจทางหลวงสงขลาได้รับรายงานและลงพื้นที่สืบสวนจนทราบว่า กลุ่มขบวนการลักลอบค้าส่งบุหรี่ต่างประเทศหรือบุหรี่เถื่อน และบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้วิธีการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชนกระจายส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมียอดสั่งซื้อจำนวนมาก เพราะเข้าถึงหาซื้อได้ง่าย
ตำรวจทางหลวงสงขลาจึงได้วางแผนติดตามตรวจสอบบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าล็อตนี้ จนพบรถบรรทุกต้องสงสัยจำนวน 3 คัน ทะเบียนรถตรงกันกับที่ได้รับแจ้งมา ได้ทำการขนสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้าไปรษณีย์หาดใหญ่ จึงประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เพื่อขอทำการตรวจสอบพัสดุที่บรรทุกมากับรถทั้ง 3 คัน
จากตรวจสอบเบื้องต้นพบลังพัสดุที่มีลักษณะพิรุธ โดยมีสัญลักษณ์สติกเกอร์ประทับตราหน้ากล่อง ปิดบังอำพรางชื่อผู้ส่งเหมือนกันเป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติน่าสงสัย เชื่อว่าภายในน่าจะเป็นบุหรี่หนีภาษีและบุหรี่ไฟฟ้า ที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ตามที่ได้รับแจ้ง จึงทำการขออายัดและตรวจยึดพัสดุที่มีลักษณะดังกล่าวทั้งหมดไว้ และขอสุ่มตรวจพัสดุชุดนี้ พบว่า ภายในซุกซ่อนบุหรี่ต่างประเทศ บุหรี่เถื่อน และบุหรี่ไฟฟ้า ยี่ห้อต่างๆ หลากหลายชนิด โดยพบกล่องที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวจำนวนมากกว่า 3,000 ชิ้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดพัสดุทั้งหมด เพื่อตรวจสอบโดยละเอียด พบว่า เป็นบุหรี่ต่างประเทศที่ถูกลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านการชำระภาษีศุลกากรหรือภาษีสรรพสามิตตามกฎหมาย จำนวนมากกว่า 11,000 คอตตอน หรือจำนวน 110,000 ซอง และบุหรี่ไฟฟ้าอีกจำนวนกว่า 1,000 ชิ้น คิดมูลค่าค่าปรับตาม พ.ร.บ.สรรพสามิตรเป็นเงินกว่า 90 ล้านบาท และต้องใช้เวลาในการตรวจนับบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าถึง 1 วัน 1 คืน เพราะของกลางมีจำนวนมาก
เบื้องต้นได้ตรวจยึดบุหรี่หนีภาษีและบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยจะขยายผลถึงกลุ่มขบวนการ นายทุน และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีต่อไป
การจับกุมครั้งนี้ ดำเนินการโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกำลังของตำรวจทางหลวงสงขลา กองบังคับการตำรวจทางหลวง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา ผกก.7 บก.ทล.,พ.ต.ท.ฐิติวัสส์ แซมเขียว รอง ผกก.7 บก.ทล.,พ.ต.ท.ธนาคาร จันทร์กระจ่าง รอง ผกก.ช่วยฯ รอง ผกก.7 บก.ทล. และเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ที่นำโดย พ.ต.ท.วริศร มัจฉา สวญ.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. และ พ.ต.ท.มนัสวี กะดะแซ สว.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.