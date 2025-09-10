ทต.เหนือคลอง กระบี่ เตรียมจัดใหญ่ "มหกรรมส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นเหนือคลอง ของดี ของหรอย ของอร่อย กระบี่" ชูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น

กระบี่ – เทศบาลตำบลเหนือคลอง จ.กระบี่ แถลงข่าวเตรียมจัดงานใหญ่ ‘ของดี ของหรอย ของอร่อยกระบี่’ ชูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 19-21 ก.ย.นี้ ณ ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อชู้ก๋ง
นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง พร้อมด้วย นายนิรันดร์ ปราบอักษร ปลัดจังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงข่าวการจัดมหกรรมส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นเหนือคลอง ของดี ของหรอย ของอร่อยกระบี่ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2568 ณ บริเวณศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อชู้ก๋ง ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมี นายศรณ์ รักรงค์ นายอำเภอเหนือคลอง และ ททท.สำนักงานกระบี่ เข้าร่วม ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหนือคลอง กล่าวว่า เทศกาลอาหารพื้นถิ่นเหนือคลอง "ของดี ของหรอย ของอร่อยกระบี่" ประจำปี 2568 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19-21 ก.ย. 2568 ณ บริเวณศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อชู้ก๋ง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และผลักดันให้เทศบาลตำบลเหนือคลองเป็นศูนย์กลางอาหารพื้นถิ่นที่หากินยาก ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยผู้ที่มาร่วมงานจะได้สัมผัสเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนผสมผสานของสามวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยจีน และไทยมุสลิม ที่อยู่กันอย่างกลมกลืน
ภายในงานจะมีผู้ประกอบการร้านอาหารพื้นถิ่นที่หากินยากมาจำหน่าย กว่า 100 ร้านค้า อาทิ ขนมจีน ไก่ทอด ข้าวหมกไก่ หมกแพะ ปลาหลุมพุกนึ่ง ห่อหมก ไก่กอและ ข้าวยำ อาโป้ง โอ้เอ๋ว เป่าล้าง บ้ะจ่าง เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ โซนอาหารอัตลักษ์พื้นถิ่น การสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น นิทรรศการย่านเมืองเก่าเหนือคลอง โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1-2 ล้านบาท
นายนิรันดร์ ปราบอักษร ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวเสริมว่า สำหรับเทศบาลตำบลเหนือคลอง อยู่ในไม่ไกลจากสนามบินกระบี่ใช้เวลาเดินทางแค่ 5 นาที หากว่า นทท.ไม่รีบเดินทางต่อไปยังที่อื่น ก็ขอเชิญชวนให้เช้ามาเที่ยวชมชิม กินอาหารพื้นถิ่นหากินยากได้ภายในงาน ของดีของอรอย ของอร่อยกระบี่