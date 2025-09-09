กรมประมงติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นความถี่เสียงแก้ปัญหาโลมากัดอวนชาวประมงขาด

ตรัง - กรมประมงติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นความถี่เสียง Pinger ให้กับเรือประมง หวังแก้ปัญหาโลมากัดอวนชาวประมงขาด ซึ่งจะเป็นวิธีการไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของสัตว์อนุรักษ์ที่สำคัญของไทยชนิดนี้
วันนี้ (9 ก.ย.) ที่บริษัท เจดีพี จำกัด (แพปลาเจดีพี) อ.กันตัง จ.ตรัง นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลาก ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นความถี่เสียง Pinger ร่วมกับตัวแทนชาวประมง โดยมี นายกำพล ลอยชื่น ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นางพรรณี เดชภักดี ประมงจังหวัดตรัง นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอกันตัง นายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 และเจ้าของเรือประมง เข้าร่วม
ทั้งนี้ จังหวัดตรังมีชายฝั่งทะเลยาว 135.14 กิโลเมตร และเกาะต่างๆ จำนวน 54 เกาะ ครอบคลุมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันตัง อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา และอำเภอหาดสำราญ จึงมีความหลากหลายทางระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ทั้งแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีจังหวัดตรังมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญ ทั้งทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ พะยูน โลมา เต่าทะเล และสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ทั้งที่อยู่ในเขตทะเลชายฝั่งและนอกเขตทะเลชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นประเภท ปลาทู ปูม้า ปูทะเล และกุ้งแชบ๊วย เพราะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ กลายเป็นหัวใจหลักในการประกอบอาชีพประมง
นอกจากนั้น จังหวัดตรังยังมีเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 1,874 ลำ และมีเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 204 ลำ ในจำนวนนี้จะมีเรือประมงที่ทำการประมง ด้วยเครื่องมืออวนลากคู่ และอวนลากแผ่นตะเฆ่ รวมจำนวน 135 ลำ ถึงแม้ว่าพี่น้องชาวประมงต่างมุ่งมั่นในการพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการทำประมงให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันยังคงสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ และทำการประมงที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้น แต่ก็ยังประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่มีโลมาเข้ามากัดทำลายอวนลากขณะทำการประมง ส่งผลให้ชาวประมงพาณิชย์ที่ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลาก ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ดังนั้น กรมประมง และกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จึงเห็นถึงความสำคัญและร่วมกันหาแนวทางในแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นความถี่เสียง Pinger ให้กับเรือประมง 8 ลำ ซึ่งจะมีคลื่นแรงที่รบกวนโลมา ในระยะ 50-150 เมตร เพื่อไม่ให้โลมาเข้ามาใกล้เรือประมงที่กำลังลากอวน โดยที่ผ่านมามีการทดลองติดตั้งไปบ้างแล้ว ซึ่งสามารถใช้งานได้ แต่เพื่อความมั่นใจ จึงต้องมีการทดลองเพิ่มเติม ซึ่งหากสามารถใช้ได้จริง ก็สามารถนำไปติดตั้งให้เรือประมงลำอื่นๆ นอกเหนือจากเรือที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ก่อนหน้าแล้ว อันจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผล และไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของโลมา ในฐานะสัตว์อนุรักษ์ที่สำคัญของไทยชนิดนี้