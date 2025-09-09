xs
xsm
sm
md
lg

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย” สดุดี ตร.น้ำดี มือปราบยาเสพติด เพื่อนเผยเป็นคนตั้งใจทำงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ร่วมสดุดี ตร.น้ำดี มือปราบยาเสพติด รองผบช.ภ.8 เป็นประธาน ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย” โดนยิงเสียชีวิตขณะจับกุมขบวนการค้ายาภูเก็ต พร้อม เลื่อน 5 ชั้นยศ เพื่อนเผยเป็นคนตั้งใจทำงาน


เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ ( 9 กันยายน 2568 ) ณ ศาลพระครูปริยัตยานุยุต วัดวิชิคสังฆาราม (วัดควน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ผู้แทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย รองสารวัตร (ปฎิบัติการป้องกันปราบปราม) กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต


โดยมีนายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต รองผบก.ภูเก็ต ผกก.ทุกสถานีในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งผกก.ในจังหวัดพังงา กระบี่ และข้าราชการตำรวจ


นอกจากนี้ยังมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และประชาชนเข้ารดน้ำศพกันเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า ก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นบ้านเกิดต่อไป


พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความตั้งใจทำงานไปหนึ่งท่าน ขณะเข้าไปทำการจับกุมคนร้ายในคดียาเสพติด ซึ่งนายตำรวจท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการทำงาน ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาและทุกฝ่ายต่างเสียใจที่ต้องศูญเสียบุคลาที่ดีไป


อย่างไรก็ตามทางผู้บังคับบัญชาได้ดูแลในเรื่องของสวัสดิการ และขั้นพิเศษ ตลอดจนสิทธิทายาทที่เป็นตำรวจเหมือนกับบิดาผู้วายชนม์ เพื่อทดแทน แม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้


พล.ต.ต.ศรัญญู กล่าวด้วยว่า เรื่องของปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญในการปราบปราม ซึ่งรายนี้เป็นการขยายผลจับกุมไปยังกลุ่มเครือข่ายที่ขาย แต่ครั้งนี้ทางคนร้ายมีอาวุธปืน จึงได้มีการต่อสู้ ซึ่งเราก็ไม่ลดละความตั้งใจในการใช้กฎหมาย และติดตามจับกุมผู้ประทำความผิดต่อไป นอกจากทางผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ได้สั่งการและออกมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน แต่ในการทำงานมีความเสี่ยง และทุกคนก็ไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียขึ้น


สำหรับการปูนบำเน็ญชั้นยศ การเสียชีวิตของ ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต ขณะเข้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดนั้น มีบุตรทั้งหมด 6 คน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แสดงความเสียใจกับครอบครัว โดยได้มอบเงินสวัสดิการเบื้องต้น 2.7 ล้านบาท พร้อมทั้งเลื่อนยศเป็น พ.ต.อ.


ด้าน พ.ต.ท.พิชิต ทองโต สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ไม่นึกเลยว่า ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย จากกันแบบนี้ และเมื่อวานนี้ (8ก.ย.) ได้ไปทำงานเจอพี่จักรอยู่ที่ทำงานคนแรก และยังคุยเรื่องปลูกต้นมะม่วงกันอยู่เลย ตนในฐานะหัวหน้าชุดและเพื่อนร่วมงานยากมากที่จะทำใจได้พี่จักรเป็นคนที่กล้าหาญและเก่งที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ตนรู้จัก เป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็นผู้นำของน้องๆ และกล้าเผชิญหน้ากับคนร้าย ความกล้าหาญของพี่จักรจะอยู่ในใจของตนตลอดไป ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ขอให้พี่หลับให้สบาย ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพี่จักรด้วย


อย่างไรก็ตาม ทราบว่า ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย เป็นตำรวจชุดยาเสพติดในจังหวัดภูเก็ตกว่า 10 ปี เป็นคนขยันทำงาน เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ใจดี แต่ถ้าทำงานจะเป็นคนจริงจังกับงาน จึงเป็นที่รักของเพื่อนตำรวจด้วยกัน

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย” สดุดี ตร.น้ำดี มือปราบยาเสพติด เพื่อนเผยเป็นคนตั้งใจทำงาน
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย” สดุดี ตร.น้ำดี มือปราบยาเสพติด เพื่อนเผยเป็นคนตั้งใจทำงาน
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย” สดุดี ตร.น้ำดี มือปราบยาเสพติด เพื่อนเผยเป็นคนตั้งใจทำงาน
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย” สดุดี ตร.น้ำดี มือปราบยาเสพติด เพื่อนเผยเป็นคนตั้งใจทำงาน
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย” สดุดี ตร.น้ำดี มือปราบยาเสพติด เพื่อนเผยเป็นคนตั้งใจทำงาน
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น