พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย” สดุดี ตร.น้ำดี มือปราบยาเสพติด เพื่อนเผยเป็นคนตั้งใจทำงาน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ร่วมสดุดี ตร.น้ำดี มือปราบยาเสพติด รองผบช.ภ.8 เป็นประธาน ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย” โดนยิงเสียชีวิตขณะจับกุมขบวนการค้ายาภูเก็ต พร้อม เลื่อน 5 ชั้นยศ เพื่อนเผยเป็นคนตั้งใจทำงาน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ ( 9 กันยายน 2568 ) ณ ศาลพระครูปริยัตยานุยุต วัดวิชิคสังฆาราม (วัดควน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ผู้แทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย รองสารวัตร (ปฎิบัติการป้องกันปราบปราม) กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
โดยมีนายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต รองผบก.ภูเก็ต ผกก.ทุกสถานีในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งผกก.ในจังหวัดพังงา กระบี่ และข้าราชการตำรวจ
นอกจากนี้ยังมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และประชาชนเข้ารดน้ำศพกันเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า ก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดโคกพิกุล ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นบ้านเกิดต่อไป
พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความตั้งใจทำงานไปหนึ่งท่าน ขณะเข้าไปทำการจับกุมคนร้ายในคดียาเสพติด ซึ่งนายตำรวจท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการทำงาน ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาและทุกฝ่ายต่างเสียใจที่ต้องศูญเสียบุคลาที่ดีไป
อย่างไรก็ตามทางผู้บังคับบัญชาได้ดูแลในเรื่องของสวัสดิการ และขั้นพิเศษ ตลอดจนสิทธิทายาทที่เป็นตำรวจเหมือนกับบิดาผู้วายชนม์ เพื่อทดแทน แม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้
พล.ต.ต.ศรัญญู กล่าวด้วยว่า เรื่องของปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญในการปราบปราม ซึ่งรายนี้เป็นการขยายผลจับกุมไปยังกลุ่มเครือข่ายที่ขาย แต่ครั้งนี้ทางคนร้ายมีอาวุธปืน จึงได้มีการต่อสู้ ซึ่งเราก็ไม่ลดละความตั้งใจในการใช้กฎหมาย และติดตามจับกุมผู้ประทำความผิดต่อไป นอกจากทางผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ได้สั่งการและออกมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน แต่ในการทำงานมีความเสี่ยง และทุกคนก็ไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียขึ้น
สำหรับการปูนบำเน็ญชั้นยศ การเสียชีวิตของ ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต ขณะเข้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดนั้น มีบุตรทั้งหมด 6 คน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แสดงความเสียใจกับครอบครัว โดยได้มอบเงินสวัสดิการเบื้องต้น 2.7 ล้านบาท พร้อมทั้งเลื่อนยศเป็น พ.ต.อ.
ด้าน พ.ต.ท.พิชิต ทองโต สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ไม่นึกเลยว่า ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย จากกันแบบนี้ และเมื่อวานนี้ (8ก.ย.) ได้ไปทำงานเจอพี่จักรอยู่ที่ทำงานคนแรก และยังคุยเรื่องปลูกต้นมะม่วงกันอยู่เลย ตนในฐานะหัวหน้าชุดและเพื่อนร่วมงานยากมากที่จะทำใจได้พี่จักรเป็นคนที่กล้าหาญและเก่งที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ตนรู้จัก เป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็นผู้นำของน้องๆ และกล้าเผชิญหน้ากับคนร้าย ความกล้าหาญของพี่จักรจะอยู่ในใจของตนตลอดไป ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ขอให้พี่หลับให้สบาย ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพี่จักรด้วย
อย่างไรก็ตาม ทราบว่า ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย เป็นตำรวจชุดยาเสพติดในจังหวัดภูเก็ตกว่า 10 ปี เป็นคนขยันทำงาน เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ใจดี แต่ถ้าทำงานจะเป็นคนจริงจังกับงาน จึงเป็นที่รักของเพื่อนตำรวจด้วยกัน